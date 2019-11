Linkin Park planea regreso con nuevo vocalista

Ciudad de México.- Una de las bandas pilares del género nu-metal, Linkin Park, está considerando regresar con nueva música luego de que su líder y vocalista Chester Bennington se quitara la vida en 2017, hecho que hizo a la banda detener actividades hasta el presente.



"Ahora pues estamos hablando de hacer nueva música juntos. ¿Cuando saldrá? Tal vez en 10 años, tal vez antes”, bromeó el integrante Dj Joe Hahn, quien no quiere asegurar un tiempo exacto en el que podría estar el nuevo material de la agrupación, de acuerdo con el semanario musical británico NME.



"No quiero poner un tiempo definido para ello, por ahora solo quiero enfocarme en el presente y hacer música. No hemos discutido planes definidos, solo quiero volver a aquellos días donde hacíamos música en el garage”, añadió.



Lo dicho por Hahn se suma a las declaraciones que recién hizo al mismo semanario su otro vocalista, Mike Shinoda, quien anticipó que la banda podría estar de regreso con nuevo vocalista en reemplazo al fallecido Bennington.



"Creo que tiene que suceder naturalmente. Y si encontramos a alguien que sea un buen prospecto por su personalidad y estilo, podemos intentar hacer algo con esa persona”, comentó Shinoda.



El 20 de julio de 2017, Chester Bennington fue encontrado muerto en su casa de Palos Verdes, California, a causa de ahorcamiento.



Con información de Excelsior