Llama Guaidó a protestar hasta que caiga Maduro

Caracas.- El líder opositor Juan Guaidó pidió a sus partidarios no desfallecer y mantenerse en protesta hasta que caiga el presidente venezolano, Nicolás Maduro, durante una movilización este sábado en Caracas.



"No vamos a desmayar, a desfallecer. Bolivia estuvo 18 días, nosotros hemos estado años, es momento de seguir. A toda Venezuela le pido mantenernos en la protesta", dijo Guaidó ante miles de seguidores en la plaza José Martí (este de la ciudad).



Reconocido como mandatario encargado por medio centenar de países, el jefe parlamentario invitó a sus seguidores a marchar este sábado hasta la sede de la embajada de Bolivia y apoyar una manifestación convocada por estudiantes universitarios para el próximo jueves.



"No hay fórmula mágica, y miren que lo hemos intentado todo", añadió Guaidó desde la plataforma de un camión.



El opositor intenta aprovechar la reciente caída de Evo Morales en Bolivia para elevar la presión en la calle, mermada al no poder cumplir su promesa de sacar a Maduro este año "por las buenas o por las malas".



"Calle sin retorno significa que tenemos una agenda de conflicto permanente (...), calle sostenida. Aquí la lucha es hasta que cese la usurpación, hasta lograr elecciones libres", insistió Guaidó, quien ya ha formulado ese llamado en varias ocasiones.



El dirigente renovó su llamado a los militares a darle la espalda al gobernante socialista, quien tiene en la Fuerza Armada su principal apoyo.



"Estoy pidiendo que se pongan del lado de la Constitución. Pudiera parecer estéril este llamado, pero es necesario, el factor que nos falta debe tomar una decisión", sostuvo.