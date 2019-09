Llaman a diputado de Coahuila “Judas” y “mercenario de la política”

Saltillo, Coah.- La diputada Elisa Catalina Villalobos Hernández (Morena) llamó a su ex compañero José Benito Ramírez Rosas “Judas” y “mercenario de la política, capaz de cualquier traición para seguir beneficiándose del dinero público”.



“La traición no tiene justificación y menos cuando está motivada por la ambición. En esas condiciones la traición no sólo es mezquina sino vulgar”.



Ahora resulta, dijo, que la renuncia del diputado Benito a Morena y a su Grupo Parlamentario es un “sacrificio”, según lo expresó delante de todos en su pronunciamiento de la semana pasada. Eso añade hipocresía a su desvergonzada conducta, sostuvo.



La calidad moral y política del diputado Benito se demuestra con la renuncia al partido que lo trajo a este Congreso: Traiciona a los miles de electores que votaron por Morena y no por él. Traiciona a los miles de afiliados de Morena y se llena de vergüenza al ser el primer Judas que abandona el partido que lo hizo diputado, aseguró.



“Es claro que la renuncia a Morena y a su Grupo Parlamentario, está motivado por su desmedida ambición. Ahora se declara independiente y busca formar su propia fracción para que el Diputado Marcelo le compre un nuevo vehículo y le siga dando prerrogativas económicas. Esa es la razón de su renuncia”.



“Al igual que Judas Iscariote, que vendió a Jesucristo por treinta monedas, el diputado Benito renuncia a Morena y se arrastra a los pies del diputado Marcelo para que le compre un nuevo automóvil”.



No más hipocresía, diputado Benito -le espetó-, con su traición a Morena se le cayó la máscara; ahora todos pueden ver su verdadero rostro de mercenario de la política, capaz de cualquier traición para seguir beneficiándose del dinero público.



Villalobos Hernández explicó que Ramírez Rosas firmó un convenio para compartir la coordinación del Grupo Parlamentario, correspondiendo año y medio a cada quien, y ahora que le tocaba a ella, rechaza cumplir el acuerdo.



Como coordinador, nunca citó para celebrar reunión del Grupo Parlamentario y no puede exhibir un solo citatorio donde le haya citado a alguna reunión.



“Nunca me consultó sobre los acuerdos que como coordinador asumió en la Junta de Gobierno. Por ejemplo, yo me enteré por información en la prensa, de que habían comprado automóviles para los grupos y fracciones parlamentarias”.



“El vehículo que traía el diputado, ese que se destruyó en el lamentable accidente que sufrió, nunca fue del Grupo Parlamentario, al contrario, el Diputado Benito lo utilizó como si fuera de su propiedad”.



Añadió que las prerrogativas que se le dieron al Grupo Parlamentario de Morena, fueron usadas discrecionalmente por él.



“Nunca me dijo ni cuánto era ni en qué lo utilizaba. Nunca rindió cuentas”, aseguró.