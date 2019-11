Llega a Saltillo Ariana Cepeda; ganó oro en Lima

Saltillo, Coah.- La pelotari saltillense Ariana Cepeda de la Mora regresó de su aventura continental y en sus primeros pasos dentro de la capital coahuilense, hizo un balance sobre su participación dentro de los Juegos Panamericanos Lima 2019, donde un oro se sumó a su brillante palmarés.



“Una justa previa a los Juegos Olímpicos, la más importante para nuestro deporte que es la pelota vasca, me siento muy contenta de haber obtenido este oro que es para Saltillo, para Coahuila y para México”, indicó.



Desde que se consagró campeona mundial en Barcelona el año pasado, Cepeda de la Mora trabajó a tope para lo que fueron sus segundos Juegos Panamericanos, justa a la que regresó ocho años después, superando lo hecho en Guadalajara 2011 donde obtuvo el bronce en trinquete.









“Es algo que anhelaba desde hace mucho tiempo porque el estar preparándose constantemente, el no tener un corte en mi carrera deportiva salvo cuando tuve a mis dos hijos, he seguido, he estado, es mi pasión y cuando vienen este tipo de competencias, dejo mi corazón”, concretó.



El retiro es algo que no está en la cabeza de Ariana Cepeda, y más cuando se trata de un deporte que permite la longevidad para quien lo practica, se ve cumpliendo dos ciclos más, por lo que Chile 2023 está dentro de sus metas.



“Este deporte gracias a Dios es muy longevo entonces pienso seguir, de perdido, diez años más sí Dios me presta vida en la representación de la pelota vasca”, concretó.