Llega Calderón a Piedras Negras y arremete contra AMLO

Piedras Negras, Coah.- El ex presidente Felipe Calderón arribó esta mañana al aeropuerto de Piedras Negras para asistir a la Asamblea Municipal para la creación del partido México Libre.



El político fue recibido por su equipo en el puerto aéreo en donde ya sus guardaespaldas habían revisado desde un día antes en avanzada.



La asamblea se realizará a partir de las 18:30 horas, en un hotel de la localidad a donde esperan asistan mas de 250 personas.



Luego de la asamblea, Calderón Hinojosa, dará una conferencia en un exclusivo salón del Ríos Grande Country Club al cual asistirán solo aquellos que hayan pagado el boleto de la cena cuyo costo es de mil pesos por persona.



Señaló que la política en materia de seguridad del presidente Andrés Manuel Lopez Obrador no ha funcionado, como ya se demostró con la estrategia de "Abrazos y no balazos" o que se va a quejar con las mamás de los delincuentes.



Afirmó que constantemente el Presidente lo menciona en sus "mañaneras" para culparlo de lo que pasa pero que la realidad es que el país va de mal en peor y con crecimiento cero.



Aseguro que ya es tiempo de que asuma su responsabilidad pues ya tiene un año como Presidente.