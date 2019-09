Llega corazón con ‘emergencia nacional’ al Hospital de La Raza

En el marco de la Semana Nacional de Donación de Órganos y Tejidos, el Centro Médico Nacional La Raza recibió un corazón con carácter de “emergencia nacional”, que fue destinado a una mujer de 27 años de edad con cardiomiopatía dilatada.Una “emergencia nacional” significa que un paciente que requiere un corazón no admite espera de donante, pues cuando comienza a fallar este órgano vital, el cuerpo no posee una maquinaria eficaz que supla sus funciones, como lo hace la diálisis en el caso de los riñones.Durante la mañana de este miércoles, se llevaron a cabo dos procuraciones multiorgánicas. La primera, en el Hospital General de Celaya, Guanajuato, a un joven de 23 años de edad con muerte encefálica, del cual se obtuvo: corazón, hígado, dos riñones y dos córneas.La segunda procuración se realizó por la tarde en la UMAE Hospital de Especialidades No. 1 del Centro Médico Nacional Del Bajío, en León, Guanajuato; a un hombre de 27 años con muerte encefálica secundario provocado por un traumatismo craneoencefálico severo, de quien se logró: hígado, córneas y riñones.Gracias a la generosidad de dos familias que decidieron donar los órganos de sus familiares, 11 personas podrán mejorar su calidad de vida.En lo que va del 2019, en el Hospital General del CMN La Raza se han trasplantado 10 hígados, ocho corazones, 83 riñones y 265 córneas.Para ser donador voluntario de órganos y tejidos se puede consultar la página de internet del Centro Nacional de Trasplantes: https://www.gob.mx/cenatra/ o ingresar a http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos donde podrán acreditarse como donadores.