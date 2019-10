Llega el Gran Premio de México…¡El más ‘picante’!

Ciudad de México.- El fin de semana más esperado por los aficionados mexicanos al automovilismo llegó. Desde el viernes arrancaron las actividades del Gran Premio de México de la Fórmula 1 y Zócalo Deportes te trae algunos datos que tienes que saber de cara a la gran cita.



Este será el quinto año consecutivo que la Fórmula 1 visita el Autódromo Hermanos Rodríguez. En total se han disputado 19 ediciones del Gran Premio de México; la primera se realizó en 1962, aunque se trató de una carrera de exhibición.



El Gran Premio de México ha sido reconocido en cinco ocasiones como el mejor de la temporada. De hecho, se ha llevado este galardón en los últimos cuatro años. ¿Podrá lograrlo por quinta vez consecutiva?



El piloto de Red Bull, Max Verstappen, consiguió el primer puesto en los dos últimos premios disputados en México, aunque en ambas ocasiones Lewis Hamilton se consagró campeón de la temporada, misma hazaña que podría lograr en esta edición si logra sacarle 14 de puntos de ventaja a su coequipero Valtteri Bottas.



El mexicano Checo Pérez va por su mejor actuación en un Gran Premio de México. En 2015 fue octavo, en 2016 décimo, en 2017 séptimo y en 2018 no pudo terminar la carrera por problemas en los frenos de su monoplaza.



¡PIERDE LA POLE!

Al cerrar su participación en la calificación para el GP de México, el finlandés Valtteri Bottas sufrió un accidente que lo impactó directo contra la pared y le impidió terminar la sesión sabatina, pero milagrosamente salió ileso del accidente.



Esta situación obligó a los oficiales ondear bandera amarilla para que los pilotos desaceleraran por seguridad, sin embargo, Max Verstappen, quien se quedó con la pole, reconoció en la rueda de prensa que no bajó su velocidad por lo que los comisarios revisaron dicha situación.



Tras la deliberación, los comisarios decidieron penalizar a Max Verstappen con tres posiciones en la parrilla de salida por no desacelerar con banderas amarillas tras el incidente de Valtteri Bottas en la calificación para el GP de México.



Con este cambio, Charles Leclerc y Sebastian Vettel, de Ferrari, saldrán en primera fila, con Lewis Hamilton, de Mercedes, y Verstappen en la segunda.



CORRERÁ EN PAÑALES

Pierre Gasly, piloto de Toro Rosso, fue uno de los afectados por un virus estomacal que afectó a docenas de personas en los paddocks del Gran Premio de México. A pesar de los males, el francés clasificó décimo para la carrera de hoy.



El francés confesó que comió tacos y salsa antes de sentirse mal, pero negó que ese fuera la razón por la que se enfermó. “Pudo ser algo que comer en otro lado, no estoy seguro”, comentó.



Pierre participó en la tercera sesión libre, en la que terminó séptimo, y en la clasificación del GPMX, en la que superó por ocho centésimas al mexicano Sergio Pérez.



“Con la adrenalina, la velocidad y el trabajo, tu cuerpo te manda a otra zona, pero sí tuve un poco de problemas al concentrarme. Al final fue un gran resultado”, agregó.

De seguir con los malestares, el francés aseguró que correría en pañales para no perderse el mejor circuito de la temporada.



CONFÍA EN SUMAR PUNTOS

Tras quedar eliminado en la decimoprimera posición en la Q2, el mexicano Sergio Pérez afirmó que será el mejor lugar para arrancar y buscar buenos puntos en el GP de México.



“Tenemos una gran posición, además de una gran estrategia. Si no era el séptimo u octavo lugar, el onceavo es el mejor lugar que nos da oportunidad de buenos puntos”, afirmó Checo, de Racing Point, quien busca terminar en el Top 10 mañana, con lo cual llegaría a 100 carreras en la F1, terminando dentro de los 10 mejores pilotos.



TAQUITOS CAUSAN MALESTARES

Deleitarse con tacos mexicanos y echarle salsa a la comida está haciendo estragos en el Gran Premio de México.



Pilotos y miembros de equipos de la Fórmula Uno, además de otras categorías, han sufrido problemas con el estómago además de deshidratación, por lo que el Comité Organizador ya puso a disposición el servicio médico.



Esta semana pudimos ver a pilotos probando los famosos tacos al pastor, algo que al parecer les pegó de inmediato.



LA CITA

Sigue el Gran Premio de México a partir de las 14:10 horas por TUDN, Fox Sports y por F1 Network.