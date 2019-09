Llega Festival Internacional Julio Torri a la Región Centro de Coahuila

El Gobierno del Estado, que dirige Miguel Ángel Riquelme Solís, continúa con la política cultural de que cada vez más actividades lleguen a los coahuilenses. Así, el Festival Internacional de las Artes Julio Torri (FIAJT) llega a la Región Centro con grandes presentaciones, como el Concierto de Susana Zabaleta y Fernando de la Mora en Monclova; La Sonora Santanera y Yucatán a Go Go en Cuatro Ciénegas, y muchos artistas más de carácter estatal, nacional e internacional.A través de la Secretaría de Cultura del Estado (SC), que encabeza Ana Sofía García Camil, se sigue la visión del Gobernador coahuilense, que tiene como objetivo continuar retomando los espacios públicos mediante la cultura, como es el caso de este festival internacional.“Buscamos lograr la sana convivencia y esparcimiento de las familias que acuden a presenciar los espectáculos de grandes artistas invitados de Canadá, Tlaxcala y Coahuilenses”, dijo.Para el FIAJT 2019, se han abarcado cada una de las ramas de las artes, y durante 16 días se presentarán diversos conciertos, proyecciones cinematográficas, exposiciones de artes visuales, teatro, danza, así como actividades académicas y de desarrollo social.Cabe destacar que el FIAJT beneficia principalmente a la comunidad coahuilense pero también a habitantes de estados vecinos, quienes visitan la entidad debido a la gran oferta cultural.- Abasolo: Concierto de música popular, con Joselyn Guedea; obra de teatro “Winterreise”, de Franz Schubert, con el Grupo Ecléctico de Teatro; obra de teatro “Revista musical”, con la Compañía de Títeres Marionetas de Huamantla; concierto de música popular, con Son Ginebra.- Candela: Danza folclórica, con el grupo Cantujanos; música y danza regional Festival con sabor a norte, con compañías de la Región Centro; obra de teatro “Amores de segunda mano. El alimento del artista”, de Enrique Serna; danza folclórica, con la camada Tepetlapa Auténtica de San Juan Totolac; concierto de música popular de boleros rumba y son, con Solea Acústico.- Castaños: Danza folclórica, con el Ballet Santa Cecilia; Danza folclórica, con la camada Tepetlapa Auténtica de San Juan Totolac; concierto de arpa “La vuelta al mundo en 47 cuerdas”, con César Secundino; concierto de música regional “Corridos orgánicos”, con Arturo Marines y Fara Fara Taller; concierto de música popular con Yessi López y su grupo.- Cuatro Ciénegas: Concierto de música popular, con la Sonora Santanera; conferencia “Tlaxcala turística”, imparten Anselmo Montiel Muñoz y Jaqueline Flores; Exposición audiovisual “Actos de Dios”, de Pablo Vargas Lugo; obra de teatro “El café”, de Alejandro García Martínez; concierto “Cartas a Pedro, a cien años del natalicio de Pedro Infante (1917)”, con la Orquesta Filarmónica del Desierto; Presentación del libro El Constitucionalista, de Javier Villarreal Lozano; “Concierto de Rock Cabezón para chavitos”, con Yucatán A Go Gó.- Escobedo: Danza folclórica, con el grupo Bello Amanecer; Revista musical, con la Compañía de Títeres Marionetas de Huamantla; concierto de música popular, con Son Ginebra.- Frontera: Danza folclórica, con el grupo Yestli; concierto de arpa “La vuelta al mundo en 47 cuerdas”; obra de teatro “Amores de segunda mano. El alimento del artista”; danza contemporánea “Sin fecha de caducidad”, con la compañía Mezquite Danza Contemporánea; concierto de música popular, con Yessi López y su grupo.- Lamadrid: danza clásica, con la Escuela de Danza del Estado de Coahuila; obra de teatro “El café”, de Alejandro García Martínez; concierto de arpa “La vuelta al mundo en 47 cuerdas”, con César Secundino; concierto de música regional “Corridos orgánicos”.- Monclova: Gala de ópera “Dido y Eneas”, de Henry Purcell, con el Estudio de Ópera de Coahuila AFA y el Ballet de Coahuila; concierto de música popular, con la Banda Municipal Santiago de la Monclova; presentación de libro Madre araña, de Astor Ledezma; exposición de artes plásticas “Color expandido”; música y danza regional con el Festival con Sabor a Norte, con compañías de la Región Centro-Desierto; Breakdance Dis-Connect con ILL-Abilities™ Crew (Canadá); musical Rock of age, con la Compañía de Teatro del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo. El alimento del artista”, de Enrique Serna; concierto de música popular con Susana Zavaleta y Fernando de la Mora, acompañados del Trío Los Juglares y el Mariachi Gama Mil; obra de teatro “Ganou-gàla, la travesía de Hélène Ducharme, Hamadoun Kassogué, Patrick Mohr y Humberto Pérez Mortera”, con Théâtre Motus (Canadá); danza contemporánea “Sin fecha de caducidad”, con la compañía Mezquite Danza Contemporánea; concierto de música popular “30 años de trayectoria artística”, con Sonido Mazter.- Nadadores: danza clásica, con la Escuela de Danza del Estado de Coahuila; obra de teatro “El café”, de Alejandro García Martínez, con la compañía de teatro El Surco; concierto de música popular, con el grupo Sierreños; concierto de música regional “Corridos orgánicos”.- Ocampo; Ecofilm Festival 9a edición/ Energías renovables con proyección de selección infantil de cortometrajes; concierto de música popular, con Anabel Elizondo Portillo; obra de teatro “El café”, de Alejandro García Martínez, con la compañía de teatro El Surco; Concierto de música popular de boleros rumba y son, con Solea Acústico.- Sacramento: Danza clásica, con la Escuela de Danza del Estado de Coahuila; concierto de música popular, con el Grupo Huitzilin, de la Esc. Prim. Dr. Mariano Zertuche; obra de teatro “El café”, de Alejandro García Martínez; concierto de música popular, con Yessi López y su grupo.- San Buenaventura: obra de teatro “Amores de segunda mano. El alimento del artista”, de Enrique Serna; danza folclórica, con la camada Tepetlapa Auténtica de San Juan Totolac; danza folclórica, con el grupo Meztli; concierto de música popular de boleros rumba y son, con Solea Acústico; danza contemporánea “Sin fecha de caducidad”, con la compañía Mezquite Danza Contemporánea.En esta reunión acudieron alcaldes de municipios de la Región Centro, y los responsables del área cultural conocieron a través de un video a los grupos así como artistas solistas que habrán de presentarse.Agradecieron el apoyo que brinda a la cultura en Coahuila, la empresa Altos Hornos de México.La Alcaldesa de Ocampo, Mara Laura Silva Fernández, dijo a nombre de los ediles que el desarrollo de este evento reúne a las familias, hermana estados, y países.Estuvo acompañada también de talento cieneguense, entre ellos Jessy López y su Grupo, Urbano Contreras, Conjunto Montañez, Son Ginebra, quienes agradecieron el ser parte de este magno evento cultural.De igual manera, la Alcaldesa de Cuatro Ciénegas, Yolanda Cantú Moncada, resaltó al gobernador Miguel Riquelme por el apoyo que se les brinda en conjunto con la Secretaría de Cultura.De acuerdo a la Secretaria de Cultura, la cartelera se podrá consultar en: http://www.coahuilacultura.gob.mx