Llega Guardia Nacional a Tlalpan y adulto mayor los choca

A pocas horas de que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum diera el banderazo para las operaciones de laen la zona boscosa de la alcaldía de, la noche del martes se registró un accidente entre una unidad de la Guardia Nacional y un vehículo particular dondeLos hechos se registraron al filo de las 21:40 horas del martes en el kilómetro 23 de la, a la altura de la colonia San Andrés Totoltepec, cuando el convoy de la Guardia Nacional que ya se encontraba patrullando salió de una bocacalle para incorporarse a la carretera y el vehículo compacto un Renault Clío no pudo frenar colisionando con la camioneta de la Guardia Nacional.Al percance ocurrido en dirección hacia la ciudad de Cuernavaca acudieron varias patrullas de la policía quienes abanderaron el accidente y orillaron los vehículos involucrados, detallaLos lesionados fueron trasladados en dos ambulancias a un hospital particular, donde fueron atendidos por los médicos para descartar alguna lesión que comprometan sus vidas.La circulación en sus dos direcciones se vio afectada por varios minutos debido a los trabajos de los equipos de emergencia.Familiares de las víctimas que dialogaron por varios minutos con los elementos de laoptaron por hablar a sus seguros quienes se hicieron cargo del percance.