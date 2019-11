Llega notificación a muerto para que regrese a trabajar

Cuando Ana Gálvez leyó una carta que había recibido su difunto hermano indignación fue máxima. Y es que el Instituto Nacional de la Seguridad Social resolvía que su hermano, fallecido tres semanas antes, debía reincorporarse a su puesto de trabajo en Miranda de Ebro (Burgos) por "la mejoría efectuada" y pasaba a considerarle apto, finalizando así con suLa incapacidad le había llegado a. "Estuvo muy grave, pero salió adelante; aunque no sabían casi ni cómo", recuerda su hermana para el diario vasco. En diciembre de 2015 se le reconoció como pensionista por la imposibilidad de reincorporarse a su puesto de trabajo como operario en una industria de aerogeneradores, por supuesto bajo la supervisión médica periódica para constatarlo. "Le tomaban la tensión, le preguntaban cómo se encontraba..., con fecha de salida del 28 de febrero, en la que se explicaba que se había producido una revisión "de oficio" y que había mejorado su salud por lo que tenía que reincorporarse al trabajo. "Le pasaron de tener reconocida una enfermedad muy grave a una leve, sin más. Sin mirar sus pulmones", lamenta la hermana.El escrito del que se hace eco "El Correo" dice que "estudiado de nuevo su expediente por el equipo de valoración de incapacidades de esta dirección provincial con fecha 04/05/2016, y a la vista de las alegaciones presentadas, se estima correcta la revisión por mejoría efectuada". En el momento de recibir la carta,a la Seguridad Social el 17 de abril. "Tenían constancia de ese fallecimiento. Es vergonzoso, ni siquiera lo han mirado. Esta última respuesta me ha matado. ¿Para qué mandas escritos, informes médicos... si no los miran? No lo ha leído nadie, no se han molestado en analizar su caso".