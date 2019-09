Llega Santos a la cima con goleada

Santos retomó el liderato de la, equipo que no levanta y que sigue sin conocer la victoria tras 37 partidos.Los laguneros ganaron de manera holgada, para llegar a 23 puntos, poniéndose a un paso de la clasificación virtual, mientras que los escualos siguen en la última posición con apenas dos unidades luego de 10 encuentros disputados.Santos impuso condiciones desde los primeros minutos,, quien hoy cumplió 100 partidos de Liga con el cuadro lagunero, fue el primero que intentó abrir el marcador, pero el portero, Sebastián Jurado salió para atajar su disparo.Diego Valdés limpió la zona y le filtró un buen balón a Eryc Castillo, quien al 18' puso el 1-0, dejando a los jarochos en serios problemas, pues su defensa mostró una vez más las carencias que los han caracterizado a lo largo de la campaña.Jurado fue clave para meter dos manotazos que evitaron que los Guerreros pudieran incrementar la cuenta y de parte de los Tiburones Rojos, lo más cerca que estuvieron de empatar, fue a través de una jugada de taquito que hizo en el área Carlos Salcido, sin embargo no encontró quien pudiera rematarla.En el complemento, los pupilos de Guillermo Almada continuaron apretando y les bastaron cinco minutos para darle una repasada a los escualos; al 51', Matheus Doria fue quien puso el 2-0, tomando mal parada a la zaga, y luego al 54', apareció Brian Lozano quien anotó el 3-0 con un tiro libre impecable, que dejó sin oportunidad a Jurado.Con el partido controlado,metió la pierna fuerte y le dio una fuerte patada al "Keko" Villalba, jugada que fue revisada por el VAR y al 68', se fue expulsado.Pero ni siquiera jugando con un hombre más, elpudo hacer algo. El cuadro lagunero se multiplicó en la cancha y al 75', Valdés clavó el 4-0 con un disparo desde fuera del área.En la recta final del partido, Carlos Salcido le devolvió un balón al portero Jurado, quien no alcanzó a leer la jugada y solo vio como el balón se metía en su arco para el 5-0 al 85', producto de un autogol.