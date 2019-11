Llegan por aguinaldo las sexoservidoras

Monclova, Coah.- En la última semana se detectaron al menos 30 sexoservidoras más que llegaron a Monclova, informó el director de Salud, Arturo González, quien destacó que una vez que se repartan los aguinaldos les espera la llegada de más trabajadoras del oficio más antiguo.



Mencionó que afortunadamente estas 30 personas llegaron directo a realizarse los exámenes, sin embargo, existen algunas que no lo hacen y esto es lo que preocupa, pues no se sabe con exactitud si éstas se encuentran en condiciones para trabajar o no y es ahí donde existe el riesgo.



PIDAN EL TARJETÓN A SEXOSERVIDORAS, RECOMIENDA SALUD



Arturo González, director de Salud, destacó que se espera que una vez que comiencen a entregar los apoyos de aguinaldo, ahorro y demás se espera que lleguen más personas dedicadas al sexoservicio y por ello se solicitará que se realicen más operativos de vigilancia en bares y cantinas.



“Ahorita tenemos 30 que acaban de llegar, sin embargo se espera que lleguen más por eso es que pedimos a las personas que gustan de solicitar estos servicios que se aseguren que estas tienen el tarjetón por su seguridad, pues no sabemos si están en condiciones para trabajar o no”, señaló.