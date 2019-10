Llevan escrituración a la colonia Doctores

Piedras Negras, Coah.- Este sábado y domingo, se estará instalando el módulo de escrituración, informó el secretario Técnico del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), José Daniel Magallanes quien aseguró se sigue buscando llevar este tipo de beneficios a las familias que actualmente no cuentan con certeza jurídicas de sus patrimonios.



“Este fin de semana vamos a estar en la colonia Doctores entonces los invitamos a participar, acérquense por favor, los requisitos son copia de una identificación oficial, CURP de todas las personas que vivan en el domicilio a escriturar, documento que acredite la posesión del lote y comprobante de domicilio” comentó.



Aclaró que el predio, no debe ser un lote baldío, que no cuente con problemas jurídicos ni adeudos, factores que son tomados en cuenta para comenzar a realizar este trámite. Señaló que el módulo se estará colocando en el centro comunitario de dicho sector de nueve de la mañana a cuatro de la tarde ambos días.



“Nosotros estamos para dar asesoría a quien lo necesite, cualquier duda que tengan les podemos indicar de alguna manera cómo resolver su situación, entonces no hay peor pregunta que la que no se hace, todos son bienvenidos” concluyó.