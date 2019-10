Llevan la 4T a la gran pantalla

“Si acepto hacer la película, que sin duda lo haré, tengo una gran responsabilidad, principalmente con Luis para estar siempre listo para contar esta historia necesaria”, señaló.



“Independientemente de lo que los medios digan, porque siempre hay un manipuleo tremendo, te das cuenta de lo que está pasando cuando lo escuchas”, aseguró el actor.

Después de retratar los lados oscuros de la política y las cúpulas del poder en las películasla dupla dey el directorya tienen un guion finalizado del filme donde criticarán a la gente y hablarán de la“De alguna manera eso es lo que nos toca hacer ahora, acabo de leer la última versión del guion, aunque todavía espero que haya dos o tres más porque Luis es un director muy talentoso, inteligente y sensible a la cosas que ocurren en nuestro país".“Por eso creo que haremos una historia nuevamente interesante. La película sigue en la misma línea (de criticar a la sociedad) y espero que refine todavía”, contó Alcázar en entrevista.Aunque no quiso ahondar en detalles de la trama ni de su personaje, el histrión destacó que su experiencia con el director no lo hace infalible, por lo que deberá preparar bien el papel.Alcázar recientemente apoyó una campaña para pedir etiquetados claros de alimentos, iniciativa que fue aprobada.Aún con detractores del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el actor se mantiene optimista sobre el futuro de México gracias a las respuestas que el Mandatario da en las conferencias mañaneras.“Yo me empiezo a tranquilizar cuando lo escucho. Lo oigo si puedo a diario, no me levanto tan temprano, pero está el internet".