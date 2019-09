Lluvias dejan un desaparecido en Sonora

CONAGUA: 25 sep 2019 19:00 h. En las próximas tres horas, se pronostican lluvias puntuales fuertes en la región norte de Sonora. Extremar precaución y atender recomendaciones de las autoridades. pic.twitter.com/vlsWWyYyln — Protección Civil Sonora (@uepcsonora) September 26, 2019

Las fuertes lluvias registradas durante varias horas en algunos municipios del estado, causaron cortes en carreteras y dejaron incomunicados a pobladores, mientras un hombre está desaparecido tras ser arrastrado por la corriente del río San Miguel en Bahía de Kino Viejo, donde el aumento de nivel colapsó vialidades.En su cuenta de Twitter,@uepcsonora, la Unidad de Protección Civil de Sonora informó que de acuerdo a los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), seguirán registrándose lluvias puntuales fuertes en la región norte y centro de la entidad, por lo que recomendó extremar precauciones y atender avisos de las autoridades.Indicó que debido a las recientes lluvias se ha colapsado parte de la carretera 36 Norte, que une la ciudad de Hermosillo con Puerto Libertad, por lo que está cerrada al tránsito, y pidió evitar circular mientras no se habilite una ruta alterna. El camino colapsado dejó incomunicados a pobladores de la zona.Explicó que, en Sesión Permanente del Comité de Operación de Emergencias Estatal, la gobernadora Claudia Pavlovich, junto con los alcaldes del norte de Sonora, evaluaron las afectaciones por lluvias que se han presentado en las últimas horas a causa del frente frío número uno.Asimismo, informaron a la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), la necesidad de una Declaratoria de Emergencia y activar el Fondo de Desastres Naturales (Fonden).Protección Civil de Sonora expuso que, de acuerdo a información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se registró una crecida en el afluente de río San Miguel, por lo que se solicitó no cruzar vados en las comunidades de La Victoria, San Pedro, El Saucito y el Tazajal, mientras las autoridades de Hermosillo no reporten condiciones seguras de paso.En tanto, medios de comunicación locales señalaron que las fuertes lluvias de las últimas horas causaron que un hombre fuera arrastrado por la corriente del río San Miguel -hasta anoche no era localizado-, así como afectados por las inundaciones y daños en Bahía de Kino Viejo, y ríos con aumento en el caudal, además de calles colapsadas.Indicaron que anoche, elementos del Cuerpo de Bomberos llevaban a cabo trabajos de búsqueda de una persona que fue vista por vecinos cuando ingresó a la altura de El Tazajal, y cuyo paradero se desconocía hasta ese momento.La fuerte precipitación de la madrugada en Bahía de Kino, provocó la inundación de al menos nueve colonias, mientras que un refugio temporal atendía a alrededor de 50 personas de diferentes comunidades.De igual forma, se reportó “un fuerte afluente por crecida en el Arroyo El Zanjón, por lo que está el tránsito cerrado en la carretera Carbó-Rayón". Protección Civil pidió evitar transitar por esta rúa, en tanto las autoridades no informen que existen condiciones seguras para circular.