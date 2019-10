‘Lo lamento, mami, perdí el cuaderno, no me busquen’; niño deja carta y desaparece

Un pequeño niño de ocho años dejó una carta a sus padres antes de irse de su casa porque perdió unos útiles escolares.De nombre Uriel Reyes, el menor, decidió desaparecer de la propiedad de sus padres ubicada en la alcaldía Venustiano Carranza.Lo lamento, mami, lo lamento, papi, pero tuve que irme, no tengo el sacapuntas y no encontré el cuaderno. Los quiero mucho. No me busquen. Los amé”, fueron las palabras que escribió Uriel en una hoja que les dejó a sus papás.Además, señaló que siempre los recordaría muchísimo y pidió que no lo olvidaran.Papá y mamá, los quiero. Los recordaré con cariño. Recuérdame”