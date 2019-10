Lo pospuso; ‘Pantera’ Rodríguez vence a Stephens en UFC Boston

Tras su decepcionante primer enfrentamiento, el peleador mexicanoy el estadounidenseofrecieron una gran pelea que se inclinó en favor del primero por decisión unánime.En el pleito coestelar de lala noche del viernes en, el Pantera Rodríguez se impuso con tarjetas idénticas de 29-28 para quedarse con el triunfo en peso pluma.Un supuesto piquete de ojo del que se quejó Stephens terminó con su pelea el 21 de septiembre en la, la cual fue declarada “No contest” para decepción de los aficionados, aunque se pactó pronto la revancha y no decepcionaron.Yair se vio muy agresivo desde el inicio de la pelea y en los primeros instantes atacó con una patada que estuvo cerca de impactarse en su oponente; el mexicano lució mejor, mantuvo su distancia y pateó en repetidas ocasiones a un rival que lo conectó muy poco.El pique entre ambos, el cual se notó en días previos con distintas amenazas, era notorio. Al término del primer asalto Yair le enseñó la lengua a su rival, quien respondió agarrándose los genitales frente al “Pantera”.Unadobló a Stephens en el segundo, quien fue derribado con otra patada y ese momento lo aprovechó el mexicano para recetarle una impresionante lluvia de golpes de martillo, y aunque parecía que el réferi detendría la pelea, Jeremy sobrevivió al castigo.El estadounidense reaccionó en la parte final del segundo asalto, llevó a la lona aly lo conectó con codazos, aunque no fue suficiente y tuvieron que irse al definitivo.Yair trató de chocar guantes, pero no quiso Stephens, quien tras aguantar de manera heroica el castigo en el segundo asalto lucía confiado en el definitivo y parecía más agresivo ante un mexicano que lucía ligeramente cansado.Jeremy volvió a derribar a su oponente y lo castigó con codos al rostro, y aunque lució mucho mejor en el episodio definitivo no fue suficiente y los tres jueces le dieron el triunfo al mexicano.“Tengo que seguir trabajando con la lucha y mi defensa de derribo”, dijo Yair, quien dejó en claro que en el tercer asalto no se sintió en peligro; con esta victoria el mexicano mejoró su récord a 13-2, un “No contest”, mientras que Stephens se quedó con 28-17, y una sin decisión.