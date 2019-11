Lo que tu tostadora de pan puede enseñarte sobre el Universo

Todo se ve del color de su calidez.

El color del Universo nos dice que es muy frío.

Vivimos en un mundo hermosamente complicado, lleno de gatos, árboles, senderos, clarinetes y todo tipo de cosas.En comparación, el Universo entero es muy simple… hasta los cosmólogos están dispuestos a admitir que eso es cierto.Es difícil de entender pero no es remotamente tan enredado como nuestro mundo.No obstante,Eso significa que hasta en tu cocina puedes aprender cosas que aclaran aspectos sobre la naturaleza fundamental del Universo.Es mejor prestarle atención a una tostadora antes de preocuparse por entender el resto del Universo: funciona con las misma reglas de física… y encima tuesta el pan.Al calentarse, el brillo de los elementos de la tostadora es de color naranja.Nadie tiene una tostadora cuyas resistencias brillen de color azul.Ese color no puede cambiarse. Obedece a un principio muy fundamental de la Física que se aplica a todo lo que hay en el Universo.Todos los objetos brillan porque tienen una temperatura, yPor ejemplo, la temperatura de algo que brilla blanco es de alrededor de 1300℃; la de algo naranja, es de unos 950℃; cuando llega a rojo, es de más o menos 650℃.Cuando apagas la tostadora y se va enfriando, sigue brillando, sólo que en colores que no podemos ver.Pero una cámara infrarroja, sí.Si nosotros pudiéramos ver infrarrojo, nunca necesitaríamos un termómetro, pues podríamos saber cuál es la temperatura de todo con sólo echar un vistazo.¡Suena como un gran superpoder!… hasta que te das cuenta de que significaría que nunca podríamos ver la oscuridad completa porque el mundo que nos rodea estaría siempre iluminado por esos brillos.Yo estoy brillando, tú está brillando, todo lo que ves está brillando, así como el Universo.Entre las estrellas, el cielo es negro.Durante siglos los astrónomos pensaron que no había nada en esos espacios.Pero a medida que los telescopios mejoraron, descubrieron que había un leve brillo.Chequearon si coincidía con alguna temperatura.Tuvieron que bajar mucho en la escala pero finalmente encontraron una correspondencia en la región de las microondas, en la queLa temperatura que corresponde a ese color es 2,7 kelvin, es decir, 2,7 grados sobre el cero absoluto, lo más frío que existe.Así queY, como ves, puedes medir la temperatura del Universo valiéndote de exactamente los mismos conocimientos de Física que usas para saber si tu tostadora está funcionando.