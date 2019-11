¿Lo quieres o lo necesitas? Estrategias para el Buen Fin 2019

Ciudad de México.- A partir del 15 y hasta el 18 de noviembre se llevará a cabo la novena edición de El Buen Fin, donde podrás adquirir productos y servicios a precios accesibles.



Alejandro Saracho, experto en finanzas personales y autor de los libros “Reconfiguración Financiera” y “Mapa de Riqueza”, recomienda implementar estas cinco estrategias financieras que permitirán el consumo inteligente y responsable para no terminar el año con problemas económicos debido a una mala planeación en las finanzas personales.



De acuerdo con la agencia La Puerta, estas son las 5 estrategias que debe seguir un comprador durante El Buen Fin 2019:



*Determina tu presupuesto: Fijar un monto específico para las compras, te ayudará a controlar tus gastos y realizar adquisiciones inteligentes, dentro de tu presupuesto mensual agrega el rubro destinado para El Buen Fin, de esta forma, podrás visualizar cuánto puedes gastar sin descuidar los pagos que debes realizar a lo largo del mes, “puedes descargar la aplicación de presupuesto mensual en IOS o Android y hacer esta tarea más fácil, los tabuladores te ayudarán a distribuir tu dinero de manera eficaz y así evitar pérdidas monetarias” afirma Saracho.



*¿Lo quieres o lo necesitas?: Que la euforia no sea el hilo conductor de tus compras, detente un momento y piensa ¿realmente necesito este artículo? ¿beneficia en algo mi estilo de vida? si la respuesta es no, evita realizar la compra, ya que puedes exceder el presupuesto que tenías destinado y con ello, comprometer tu situación financiera.



*Compara: Tanto en tiendas físicas, digitales y redes sociales es necesario hacer un comparativo de precios para saber en qué lugar puedes conseguir lo que necesitas a un mejor precio, “te recomiendo además, descargar la aplicación de El Buen Fin que lanzó la Concanaco, la cual ofrece un comparador de precios con el que podrás cotejar el precio actual de tu posible compra con el que tenía tres meses atrás, de esta manera podrás confirmar si realmente estás adquiriendo una oferta real” menciona el experto en finanzas personales.



*Compra en línea: En muchas ocasiones las tiendas ofrecen descuentos especiales y hasta envíos gratis si realizas tus compras desde su portal web, por lo que resulta más conveniente obtener tus productos a través de internet, sin embargo, “si decides realizar el pago en línea verifica la seguridad de la página, que sea una empresa establecida como cadenas grandes de supermercado, por si tienes algún problema con la compra o entrega, puedas acudir a un lugar físico” recomienda Alejandro.



*Utiliza el CoDi con mesura: Realizar pagos electrónicos durante El Buen Fin puede resultar muy práctico para la población, sin embargo, aunque no se utilice efectivo, se debe tener un registro de las compras que se realizan, esto con el objetivo de no sobrepasar el presupuesto destinado a compras y mantener un estado de cuenta estable.