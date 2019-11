Lobos dominan a los Jaguares en la Final Universitaria

Saltillo, Coah.- Los Jaguares Unifreire fallaron en el momento oportuno, en el partido que ni se debía perder y ese era el del campeonato, el que se les escapó de las manos al perder en contra de los Lobos Grises UAD por 23-20, en un juego que se definió en la ultima jugada.



Aquí se demostró que no importan los números, sino jugar bien, no errar y no confiarse; Jaguares llegó como el único invicto y recibió su primera derrota en el partido de la corona.



Un partido cardiaco de toma y daca, en donde los locales se pusieron al frente con el pase de Juan Flores a Antonio Márquez con el 6-0 al fallar el extra. Lobos le dio la vuelta con un touchdown y el adicional, yéndose a medio tiempo con el 7-6.



Al regresar nuevamente Flores conectó con Márquez y se colocaron 12-7 al fallar la conversión.



Luego los ahora campeones anotaron 13 puntos en fila, uno de ellos un pick sic, para colocarse 20-12.



Jaguares le puso emoción al anotar José Valdés tras recuperar una bola suelta y llevarla a las diagonales para poner el 20-20 con la conversión de Antonio Márquez.



Sin embargo los Lobos Grises evidenciaron la defensiva de Unifreire al manejar bien la bola por todo el campo, consumir el tiempo y en la última jugada con un gol de campo de David Gaytán asegurar la corona ante la mirada atónita de Jaguares a quien se le escapó la corona en casa tras perder su primer juego del torneo.