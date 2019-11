Localizan a 12 excursionistas perdidos en el Nevado de Colima

Colima.- Los 12 excursionistas reportados como extraviados en las inmediaciones del Nevado de Colima, fueron localizadas, informó el director de la Unidad Estatal de Protección Civil Colima, Ricardo Ursúa Moctezuma.



Ursúa Moctezuma agregó que la corporación a su cargo estableció acciones coordinadas para dar con el paradero de las 12 personas excursionistas que estaban desaparecidas en el Nevado de Colima, según reportes de familiares.



Los operativos desplegados en las inmediaciones del Nevado de Colima dieron resultados inmediatos, pues se logró encontrar a los excursionistas en buen estado de salud.



Luego de que familiares dieran a conocer que no podían localizar a los excursionistas, la Unidad de Protección Civil de Colima estableció coordinación inmediata con el cuerpo de Protección Civil de Jalisco y el personal del Parque Nacional Nevado de Colima, por lo que, en un operativo conjunto, se logró la localización del grupo perdido.



Mediante sus redes sociales, la Unidad Estatal de Protección civil de Colima informó:



"Gracias a la coordinación de acciones entre la Unidades Estatales de Protección Civil Jalisco y Colima, Protección Civil Cuahutemoc y personal del Nevado de Colima, ya se logró establecer comunicación con el grupo de excursionistas que se estaba buscando, los cuales vienen descendiendo por el acceso tradicional del Parque Nacional Nevado de Colima”.



Después de preguntarles sobre su estado de salud, respondieron que estaban en perfecta salud y descendiendo de la montaña.



Un familiar había reportado como desaparecidos a los excursionistas, después de no localizarlos, pues no llegaron del Nevado de Colima según su itinerario y de acuerdo con sus planes.



El director de la Unidad Estatal de Protección Civil Colima indicó que el familiar, quien reportó la no localización de este grupo de excursionistas, tenía entendido que pretendían descender del Nevado de Colima desde este lunes, pero al no hacerlo, decidió reportar el hecho, además que no podía establecer contacto con ninguno de ellos.



Ricardo Ursúa agradeció las atenciones de Protección Civil Jalisco, quienes incluso ofrecieron el helicóptero para sobrevolar el área y determinar la localización de los excursionistas.