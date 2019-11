Localizan en Irlanda a 16 migrantes en un contenedor sellado

Irlanda.- Un grupo de 16 migrantes fueron localizados este jueves en un contenedor sellado que se tranportaba en un ferry, el cual partió de Francia con destino a Rosslare, en la región de la costa del Mar de Irlanda, informaron fuentes locales.



Los migrantes que se ocultaban en el contenedor se encuentran en buen estado de salud y ya fueron trasladados a otra embarcación, comentó un vocero de la empresa Stena Line, línea de ferrys donde fueron encontrados, informó el diario inglés The Sun.



La tripulación del ferry encontró a los migrantes por la mañana de este jueves luego de que escucharon los golpes dentro del depósito mientras navegaban desde el puerto francés de Cherbourg hasta Rosslare.



Los migrantes fueron llevados al lobby y revisados de forma preventiva por un médico. Se encontraban estables, aunque algunos no habían consumido alimentos en varios días. Es posible que subieran al contenedor en Bélgica el 16 de noviembre, aseguró el diario local The Mirror.



Las autoridades informan que es posible que las personas provengan de Iraq, Irán y Rumania. Serán llevados a las autoridades migratorias para hacer los trámites necesarios, reportó el medio irlandés RTE.



Los encargados de casos migratorios aseguraron a la prensa que el hecho será investigado por trata de personas y que los localizados podrán realizar una solicitud de asilo o decidir si quieren volver a sus países de origen.



La empresa puntualizó que se brindará a las autoridades la información necesaria para lograr una buena investigación. Horas después fue localizado el personal a bordo del camión que transportaba por tierra el contenedor y fueron detenidos.



El hecho se relaciona con el descubrimiento de 25 personas localizadas este martes en un espacio refrigerado dentro de un barco, de los cuales dos tuvieron que recibir atención médica mayor.