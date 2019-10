Lopetegui evita hablar de la titularidad de ‘Chicharito’

España.- Julen Lopetegui, técnico del Sevilla, evitó hablar sobre la posible titularidad de Javier Hernández con el conjunto español ante Barcelona después del buen partido que tuvo en UEFA Europa League este jueves donde realizó el gol de la victoria ante el APOEL.



Cuestionado sobre la racha que atraviesa el mexicano, pues sumó su segundo gol en el torneo alternativo de clubes, Lopetegui prefirió no entrar en polémica.



“Mañana veremos la alineación que sacamos. Mañana la daremos y veremos qué XI sacamos. Tenemos jugadores para diferentes alternativas y usaremos los que puedan competir mejor en el partido de mañana”, atajó el estratega español.



Sobre el partido ante el Barcelona, el extimonel de la Selección de España manifestó que, si el conjunto catalán cuenta con Messi o no, buscarán dar su mejor esfuerzo, pues aún sin el argentino, los dirigidos por Valverde son un cuadro de respeto.



“Espero el mejor Barcelona. Nadie nos quita la ilusión de dar una gran versión nuestra. Barcelona es un gran equipo esté o no Messi”, finalizó.