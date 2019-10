Los Avengers del FIFA 20

Los aficionados del mundotienen la posibilidad de armar un 11 en el popularcon los Avengers, al jugar, ya que en el simulador de futbol encontrarán en el mercado de transferencias jugadores que comparten nombre con los superhéroes de la zaga.ESPN Digital realizó el ejercicio, que al igual que Nick Fury, se encargó de reunió a los guerreros que lucharán por salvar el planeta, aunque al momento de llevarlo a la realidad en el juego el equipo no luce poderoso por su débil 73 de rating y 31 de química.Steve Rogers | Capitán AméricaPortero: Gary ROGERS | Clasificación: Bronce | Equipo: Dundalk FC | Rating: 63Para comenzar, nada mejor que poner al "Capitán América" para defender el arco. A pesar de que el rating es bajo, Gary Rogers nos dará garantía para detener los ataques rivales.Peter Quill | Señor de las estrellasLateral derecho: Nsima PETER | Clasificación: Bronce | Equipo: Falkenbergs FF | Rating: 59Defensa central: Niklas STARK | Clasificación: Oro | Equipo: Hertha BSC | Rating: 79Defensa central: Tim PARKER | Clasificación: Plata | Equipo: NY Red Bulls | Rating: 73Lateral izquierdo: Dean JARVIS | Clasificación: Bronce | Equipo: Dundalk FC | Rating: 60La defensa sufrirá apuros al no encontrar química. pero se explotará la "visión" de Jarvis para comenzar los ataques, mientras que la experiencia de Stark ayudará para frenar a los rivales.Mediocampista: Oliver ANTMAN | Clasificación: Bronce | Equipo: FC Nordsjaelland | Rating: 53Mediocampista: Dale STEPHENS | Clasificación: Oro | Equipe: Brighton & Hove Albion | Rating: 76Mediocampista: Niklas Busch THOR | Clasificación: Plata | Equipe: IK SIRIUS | Rating: 65En el medio campo, Oliver Antman aumentará el volumen de juego para evitar que el adversario avance, Niklas Thor correrá sin descanso y en los pies de Dale estará la estrategía para buscar la victoria.Extremo derecho: Givanildo “HULK” Vieira de Sousa | Clasificación: Oro | Equipo: Shanghai SIPG | Rating: 80Extremo izquierdo: Jordan RHODES | Clasificación: Plata | Equipo: Sheffield Wednesday | Rating: 71Atacante: Callum WILSON | Clasificación: Oro | Equipo: Bournemouth | Rating: 80En el ataque, la fuerza física está en Hulk y las asistencias pasarán Jordan Rhodes, quien buscará aprovechar el juego aéreo de Callum Wilson.El FIFA 20 ya está disponible para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.Con información de ESPN.com.br