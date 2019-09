Los bendice: Papa Francisco envía mensaje al América

Ciudad de México.- La antesala del clásico nacional se vivió en las instalaciones de Coapa con manteles largos. Un día antes de recibir a un Guadalajara urgido de una intervención divina, el América se privilegió de una felicitación del Papa Francisco, quien por medio del cardenal Carlos Aguiar, presente en el evento, envió un mensaje al club por su cercano 103 aniversario, y su iniciativa, también anunciada ayer, de salvaguardar la integridad del Águila Real.



“Es un gusto saludar a todos los participantes de la celebración por el centésimo tercer aniversario del Club América. Quiero incluir también, de modo especial, a todos los clubes de la querida República de México, de todos los lugares del país y de todas las categorías. Los felicito por unir en su tarea el deporte y la integración social con tantas iniciativas solidarias. El futuro no se construye con lamentos, sino con decisiones como la vuestra”, dijo el Sumo Pontífice.



En el evento estuvieron presentes algunas figuras americanistas como Cuauhtémoc Blanco, Miguel Zelada y Antonio Carlos Santos, además del propietario del club, Emilio Azcárraga, quien resaltó la obligación que tiene el equipo de Miguel Herrera de acabar con la mala racha que los persigue.



Mañana (hoy) es un clásico más, es la rivalidad más grande; sin embargo, en esta casa no se salva la temporada ganando clásicos, sino ganando títulos. La exigencia es el campeonato. Tenemos que seguir siendo el más grande”, subrayó.



Los crema tienen dos objetivos esta noche: mantenerse en zona de liguilla y crecer el inicio de una hegemonía ante el Rebaño, que no gana el clásico en los últimos cuatro choques en la Liga MX.