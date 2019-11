Los Cazafantasmas regresarán en 2020 con el elenco original

Ciudad de México.- Luego de 35 años del estreno de la primera película de Los Cazafantasmas, y tras la segunda entrega en 1989, una tardía tercera parte fue anunciada por Jason Reitman, hijo del director original, para la cual se ha confirmado al elenco original.



Fue el actor Dan Aykroyd, quien en la saga interpreta al "Dr. Raymond Stantz", quien se encargó de anunciar que Sigourney Weaver, Ernie Hudson y Annie Potts, nuevamente formarán parte del elenco, además de que ya se ha convocado a Bill Murray para regresar a la franquicia, aunque no se sabe en qué medida participarán, reveló al programa The Greg Hill Show.



El actor agregó que fue Jason Reitman, quien se encargó de escribir “un guion hermoso y sincero que toma el ADN real de las dos primeras películas y lo transfiere directamente a la tercera, la próxima generación. Transmite el legado a una nueva generación de estrellas, jugadores, actores y personajes”.



Reitman fue seriamente criticado luego de anunciar la cinta, pues aseguró que “devolverá la película a los fanáticos”, tras el estreno en 2016 del remake protagonizado por mujeres, en la cual también hacen apariciones especiales Aykroyd, Murray y Hudson. El único cazafantasmas original que no apareció, fue Harold Allen Ramis, quien falleció en febrero de 2014.







Además del regreso del elenco original, a la tercera entrega de Los Cazafantasmas se han sumado Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard y McKenna Grace, confirmó The Independent. La película llegará a las salas de cine el 10 de julio de 2020.