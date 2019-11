Los Globos de Oro reconocerán a Ellen DeGeneres

"Desde sus comedias y monólogos hasta convertirse en una esencial de los hogares en la televisión diaria, DeGeneres es una pionera que ha cautivado al público durante casi 25 años con su innegable encanto e ingenio", explicó Soria.



"Además de su éxito televisivo, ella es una activista y filántropa que ha prestado su voz a quienes no tienen y ha extendido la amabilidad y la alegría a través del poder de su plataforma", agregó.

Los Globos de Orocomo homenaje a su exitosa carrera en la televisión estadounidense, anunció este lunes la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) que organiza anualmente estos galardones., que es una distinción similar al premio Cecil B. DeMille Award que cada año se entrega en los Globos de Oro a una gran personalidad del cine.La leyenda de la televisión Carol Burnett no solo dio su nombre a este reconocimiento sino que se convirtió este año en la primera persona en recibirlo.El presidente de HFPA, Lorenzo Soria, dijo hoy en un comunicado que están "encantados" de poder rendir tributo a DeGeneres en la 77 edición de estos premios, que se celebrará el 5 de enero de 2020 en el hotel The Beverly Hilton de Beverly Hills (Los Ángeles, EE.UU.).Por su papel en la serie "Ellen" y su labor como presentadora del espacio de entrevistas y variedades "The Ellen DeGeneres Show", DeGeneres se ha convertido en una figura clave de la televisión estadounidense en las últimas décadas.Fue nominada en tres ocasiones a los Globos de Oro, aunque no pudo llevarse ninguna estatuilla; y cuenta con un Emmy como guionista de "Ellen".La polifacética artista, que está casada con la actriz Portia de Rossi, es una gran referencia en el activismo a favor de la comunidad LGBT así como una enorme personalidad en las redes sociales, donde tiene 78,9 millones de seguidores en Twitter y 79 millones en Instagram.DeGeneres recibió en 2016 la Medalla Presidencial de la Libertad, que es el mayor honor civil que se concede en Estados Unidos.