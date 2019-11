Los LeBarón y la poligamia

Ciudad de México.- La historia de la colonia LeBarón se cuenta con la llegada de grupos mormones a nuestro país. Los primeros que se asentaron en Chihuahua llegaron durante el porfiriato. Familias como la LeBarón vinieron después, cuando en Estados Unidos el movimiento mormón prohibió la poligamia, práctica que se ejerció desde que José Smith fundó la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocida como Iglesia mormona.



Pensaron que tenías que tener más de una esposa para llegar a los cielos y fue una revelación de José Smith y esa fue la creencia”, explica Cristy LeBarón.



Por su parte, Jared Jones dice: “Vienen a México para tratar de vivir su religión en ese tiempo. Vienen de estados como Nuevo México, Arizona y Utah.



Integrantes de la colonia LeBarón aseguran que la comunidad ya no es mormona en su totalidad, que con el tiempo se ha convertido en lo que llaman una comunidad mixta, donde, enfatizan, la poligamia se practica cada vez menos…







Sí hay, pero la mayoría de la gente ya no lo vive. La mayoría de las nuevas generaciones ya no lo creen, yo no lo creo, pero hay unos sí lo siguen creyendo, nuestros padres, nuestros abuelos que lo vivían”, añade Cristy LeBarón.



Nos identifican como mormones, pero la realidad es que aquí habemos católicos, mormones, cristianos, ateos y de muchas creencias diferentes”, dice Jared Jones.



La mayoría de las familias son de origen estadounidense



Aunque la mayoría de las familias son de origen estadounidense, en la LeBarón hay de todo. Ernesto es originario de Puebla. Sus papás lo trajeron a la comunidad cuando tenía seis años; aquí vivió hasta los 28.



El haber tomado esa decisión de venir desde Puebla a un lugar totalmente diferente nos hizo ser lo que somos ahora. Nos hizo progresar a todos. Mucha de mi familia hablan inglés, hablan náhuatl y otros hablamos español”, explica Ernesto.



Dice que la decisión de seguir con el mormonismo siempre quedó en manos de él y sus 15 hermanos.



Mi papá es mormón, mis hermanas, de mis hermanos nomás uno de ellos, muy criado en el mormonismo, los demás, no”, añade.



Adriana LeBarón es hermana de Rhonita, la mujer que el viernes pasado fue sepultada junto a sus cuatro hijos, tras el ataque en los límites de Sonora y Chihuahua.



Asegura que a sus hermanos nunca se le impuso la religión. Dice que está orgullosa de su familia y de que su padre tenga más hijos con otras mujeres.



De mi mamá somos 12, de mi papá somos 39, el sí es polígamo. Somos una familia grandísima. Respeto muchísimo a mis papás, mi mamá no tiene que estar aquí, ella lo escoge y yo la respeto por eso. Mi papá nunca nos exigió ser como él, mis hermanos no son, hay unos que sí creen igual y otros que no”, dice Adriana LeBarón.



Asegura que la historia de su comunidad y las preferencias religiosas no deben desviar la atención del asesinato de su hermana, sus cuatro sobrinos y las demás víctimas.



Pide justicia, que se castigue a los responsables y que se asegure la no repetición.



Ninguna madre tenga que enterrar a su hija, como lo hizo mi mamá”, pide Adriana LeBarón.



La comunidad LeBarón confía en que este episodio los unirá más. Aseguran que no se irán de Chihuahua y continuarán con la siembra de toneladas de nuez que son exportadas a Estados Unidos.



Si las autoridades no garantizan seguridad, pensarán en formar grupos de autodefensa.



Es un absoluto no, lo vamos a enfrentar a como dé lugar y llegue donde llegue”, advierte Jared jones.



Por su parte, Julián LeBarón dice: “Jamás nos vamos a asumir como víctimas, les damos el beneficio a la autoridad para que lo haga, pero en último momento si no lo hacen, vamos a buscar cómo hacerlo nosotros mismos”.





Con información de Despierta, Noticieros Televisa.