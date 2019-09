Los Leones le pegan a los Diablos

Ciudad de México.- Los Leones de Yucatán tomaron la delantera en la Serie de Campeonato de la Zona Sur de la LMB, tras vencer 6-3 a los Diablos Rojos del México.



Con una buena salida del lanzador Yoanner Negrín, quien toleró una anotación, y gran labor ofensiva de Jonathan Jones, quien se fue de 4-4, los melenudos se impusieron y se llevaron el primer duelo del estadio Alfredo Harp Helú.



Jonathan Jones no dio tregua a los escarlatas, al irse de 4-4, incluyendo un cuadrangular en el primer turno del partido.



Pese al poderío que mostraron los pingos al ataque, al enfrentar a Tigres de Quintana Roo en la primera serie de Playoffs, esta vez no salieron con los trinches afilados.



En el cierre de la novena, los Diablos armaron un ataque final. Con un out en la pizarra, Juan Carlos Gamboa conectó sencillo, y después del segundo out, Emmanuel Ávila con imparable puso dos hombres en base, y Ricardo Valenzuela con doble remolcó dos carreras más.