Los mejores memes de la camioneta eléctrica de Tesla

presentó la, su nueva camioneta eléctrica futurista que promete tener cristales indestructibles (aunque ya comprobaron que no) y una aceleración de 0 a 97 km/h en 2.9 segundos. Sin embargo, su diseño no convenció del todo a los fans, quienes no tardaron en crear varios memes e imágenes graciosas de la cibercamioneta de Elon Musk.Algunos señalan que la Cybertruck de Tesla estuvo inspirada en un diseño de hecho por Homero en Los Simpson.Por otro lado, otras personas piensan que Musk se basó en los videojuegos, específicamente en Minecraft y un Tomb Raider de PS1 que salió en 1996.Halo también pudo ser otra inspiración para la Cybertruck. Total, parece estar adaptada para combatir extraterrestres.Agunos usuarios también se sintieron inspirados para diseñar sus propios vehículos, ojalá que a Musk le gusten las propuestas.Por último, otros mencionan que la camioneta fue dibujada exclusivamente con regla y no lo dudamos ni tantito.