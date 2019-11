Los Raiders, ¡les bajan el voltaje!

Ciudad de México.- Los Cargadores no pudieron remontarle a los Raiders en Oakland para llegar con tres victorias seguidas al juego de Lunes por la Noche del estadio Azteca.



Philip Rivers no dio su mejor partido. Apenas en su segunda serie ofensiva fue interceptado por Harris, quien regresó el ovoide 56 yardas hasta la zona de anotación para poner, en ese momento, el marcador de 10-0 a favor de los Raiders.



Los Cargadores tomaron el balón con 12 minutos en el último cuarto y lo llevaron hasta zona roja, con ayuda de un par de interferencias de pase y que terminó con un pase de Rivers a Ekeler de 6 yardas.



Los de Oakland todavía se pusieron en el marcador con un touchdown por tierra de Jacobs, quien acarreó el balón 16 yardas hasta zona de anotación. No obstante, Carlson falló el punto extra y con 1 minuto en el reloj, los Chargers tenían todo para ganarlo con un gol de campo.



Sin embargo, no fue la mejor noche de Philip Rivers y la defensa de los Raiders lo llevó a jugársela en cuarta oportunidad.