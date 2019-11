Los Rayados del Monterrey ‘amarrarían’ pase a Octavos

Monterrey, NL.- Los Rayados de Monterrey reciben a los Cafetaleros de Chiapas este martes en el estadio BBVA de Monterrey a las 21:00 horas para cerrar la actividad de la fase de grupos. El juego será televisado por AYM Sports.



El equipo regiomontano busca sellar de manera perfecta su paso por la fase de grupos y firmar su cuarta victoria en igual número de partidos para iniciar los Octavos de Final contra el rival más débil que califique a la Copa MX.



Chiapas, por su lado, intentará asegurar su pase a Octavos de Final, sumando al menos un puntito, pues con los 6 puntos logrados hasta el momento, dependería de su diferencia de goles.



Otra de las opciones que Cafetaleros tendría, sería la de evitar caer por goleada ante los Rayados, pues, de momento, tienen una diferencia positiva de un gol, aspecto que podría ser factor definitivo.



La Pandilla continua su preparación de cara al compromiso correspondiente a la jornada 7 de la Copa MX ante Chiapas y posteriormente para el duelo de la fecha 18 del futbol mexicano ante Xolos.



En conferencia de prensa compartido en las redes sociales del club, el portero Luis Cárdenas señaló la importancia de seguir peleando por un lugar en la liguilla de la Liga MX y de no acceder será un fracaso.



“Claro que sí molesta, que frustra porque no es lo que buscabamos, no son los objetivos que nos trazamos a principios de torneo, no es estar en las últimas dos o tres jornadas en buscar ganar todos para clasificar”, declaró.



Con el tema del encuentro ante los chiapanecos, el guardameta mexicano afirmó que buscarán cerrar de la mejor forma para encarar el duelo de gran importancia en la jornada.