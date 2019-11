Los Tiburones del Veracruz, pelearán el orgullo

Ciudad de México.- Los Tiburones Rojos del Veracruz reciben la visita de las Águilas del América en el estadio Luis Pirata Fuente a las 21:00 horas.



Los jarochos buscarán seguir sorprendiendo y tratarán de ligar otro partido más sin derrota en el Apertura 2019 de la Liga MX, luego de sumar una victoria y un empate en sus últimos dos encuentros.



El Veracruz sorprendió al arrancarle el empate a los Rayados de Monterrey en el estadio BBVA en la Sultana del Norte por lo que hoy querrá seguir por la misma línea y darle un susto a las Águilas del América.



Los cremas, por su lado, con 28 puntos, marchan como quintos en la Tabla General, aún sin estar calificados matemáticamente a la Liguilla, por lo que deberán sumar al menos un punto para asegurar un sitio en la Fiesta Grande.



De no hacerlo, las Águilas vivirán la Jornada 19 del Apertura con el “rosario en la mano”, pues, al tener jornada de descanso, esta es su última oportunidad de sumar puntos en el torneo.



Con 29 puntos, las Águilas estarían asegurando un sitio en la Liguilla, por lo que la derrota no está presupuestada para los hombres de Miguel Herrera, quien no estará en la zona técnica en este importante duelo debido a la expulsión que recibió en la jornada anterior contra el Santos Laguna.