Lourdes Almeida muestra poder femenino a través de 150 retratos

En las imágenes hay desde personalidades famosas, como Tongolele y Lola Álvarez Bravo, hasta aquéllas que están en el anonimato: enfermeras, indígenas, costureras, parteras, escenógrafas, tejedoras e ingenieras, por mencionar algunas.

Tras el sismo de 1985, la reconocida, junto con otros profesionales de la lente, se solidarizaron con las costureras afectadas por el terremoto; fue a través de esa labor que comenzó a retratar a mujeres de diversas carreras y oficios para. Fue una tarea que continuó hasta 1993 y ahora, parte de estas imágenes se exhiben en la, que reúne 150 de las 350 imágenes de su célebre serie Mujeres de cuerpo entero.“Se me ocurre hacer estos retratos con un fondo neutro para que destacaran las personalidades de quienes iba a retratar, así empecé a publicar mujeres que tuvieran diferentes oficios o carreras, para hacer una representación de la figura femenina”, explicó aLourdes Almeida, quien es consideradaLa primera exposición de esta serie fue en el 89, en la Casa del Lago, y ahora que toman la, ubicada en Tepito, Almeida espera que “la gente se sienta identificada con estas mujeres y que se logre reflexionar que tenemos un papel importante en la sociedad”, expresó.Almeida, quien ha participado en más de 300 exposiciones colectivas alrededor del mundo, destacó que una de las experiencias más gratificantes de su trabajo para lafue mostrar a personas con una vida muy plena: “fue una experiencia padrísima porque todas tenúan una vida muy rica; entonces, el hecho de platicar con ellas te enriquece a ti también”, resaltó.Por ello, volver a traerlas a la exposición, también es una especie de homenaje, pues muchas de ellas ya fallecieron.“Me gusta mucho la idea de que se vuelva a exponer, porque ya pasaron 30 años, pero son proyectos vigentes que no pasan de moda”, destacó la ganadora depor Ambientación, Escenografía y Vestuario de la película De noche vienes Esmeralda.Para Almeida, quien forma parte del colectivo, organización que se ha pronunciado por la equidad, el hecho de trabajar en temas con perspectiva de género contribuye a la lucha en pro de la paridad.“Todas las mujeres queremos que haya equidad real y no nada más en los trabajos, también en tu casa; sería fabuloso que se reconozca el trabajo de las costureras, carpinteras”, señaló.Actualmente trabaja en los proyectos, en el que aborda su genealogía familiar; y, que documenta la travesía de indocumentados que cruzan la frontera norte a pie: “fue una experiencia muy importante y fuerte porque pude ver el dolor de los migrantes y a otros que también lograron hacer su sueño realidad”, concluyó.• Nació: 1952, en la Ciudad de México• Profesión: Fotógrafa• Trayectoria: Ha participado en más de 100 muestras individuales en museos del país, América, Europa y Asia.• Cuándo: hasta el 19 de enero de 2020• Dónde: Galería José María Velasco. Peralvillo 55, colonia Morelos, Ciudad de México.• Horarios: de martes a domingo, de 9:00 a 18:00; los miércoles, hasta las 20:00