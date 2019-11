Lucero y Mijares, ¿juntos de nuevo?

“Nunca lo descartaría, la verdad que siempre lo he dicho, es de mis cantantes favoritos, de toda la vida y yo creo que algún día podríamos cantar juntos nuevamente…”, dijo en su reciente encuentro con los medios tras la pregunta realizada por un reportero del programa matutino Hoy. “Cuando canto en el show la canción del Privilegio de Amar, que grabamos hace tantos años, siempre pienso en eso…”, agregó.



“El que nosotros ya no sigamos casados no quiere decir que como artistas no podamos compartir el escenario o algún dueto. No se ha dado en este momento pero estaría buenísimo…”, dijo la también actriz, que en este instante disfruta una de sus mejores etapas incursionando como intérprete de música banda.



Entre Lucero y Mijares existe un lazo de cordialidad y respeto inquebrantable, más allá de aquellos acontecimientos que, en el año 2011, los llevaron a tomar la decisión de poner punto final a su relación sentimental. Hoy, además de compartir el cariño de sus hijos, Lucerito y José Manuel, siguen unidos por una entrañable amistad, y no solo eso, también por su ferviente pasión por los escenarios. Precisamente, la cantante se pronunció al respecto y aseguró que incluso no descartaría realizar un dueto con su ex, de quien se ha declarado una fiel fanática por la gran admiración que le tiene.De lo más sincera, durante la presentación de su más reciente disco titulado Sólo Me Faltabas Tú, Lucero ahondó en este tema, despejando las dudas de si existe en ella el deseo de volver a cantar con Mijares.Por si fuera poco, Lucero fue puntual en sus comentarios, reiterando que, por encima de todo, lo profesional siempre será prioridad, razón por la cual nada podría interponerse en esta idea que al parecer la entusiasma.Lo cierto es que para la estrella la relación de amistad que mantiene con Mijares es motivo de orgullo, tanto así que ha expresado su entera felicidad ante el rotundo éxito que el cantante sigue sumando a su larga trayectoria. “La verdad nos llevamos muy bien, nos admiramos mucho en muchos aspectos, estamos siempre en contacto pues por nuestros hijos y me da un enorme gusto lo bien que le está yendo en los últimos años con ese éxito enorme, arrollador…”, dijo en un instante de la charla.Antes de finalizar, Lucero definió en una sola frase lo que piensa del padre de sus hijos, que de la misma manera y en ocasiones anteriores, ha manifestado su aprecio por la mujer con quien años atrás escribió una historia linda historia de amor. “La verdad es que sí es un artista increíble, con profesionalismo increíble, más allá de que tenemos dos hijos en común…”, dijo la intérprete, que ha dejado a sus fans muy pendientes de lo que pudiera llegar a ocurrir próximamente.