Lucía Méndez dice que hay alguien que paga a la prensa para atacarla

“Ella es una mujer honorable con una trayectoria internacional”, así la describe ahora Kaffie durante el mismo video, en el cual también aparece Méndez, y en el que se ve que ambos se estrechan la mano.



Tras casi seis años de la demanda impuesta por Lucía Méndez en contra del comentarista de espectáculos Alex Kaffie por daño moral, la actriz dice haber recibido justicia.La protagonista de Colorina declaró que la Suprema Corte de Justicia sí es de gran ayuda y que a la gente que ataca por atacar le llega su castigo.Asimismo, aseguró que según sus abogados, detrás de todas las difamaciones de las que ha sido víctima, existe alguien que paga a algunos periodistas para hacer prensa negra contra su persona, sin embargo no quiso dar el nombre.Méndez afirma que los agravios de los que ha sido víctima son debido al peso de su nombre en la industria del entretenimiento como lo es Kate del Castillo y otras figuras similares que son blanco de perjuicios; sin embargo, sigue creyendo en el periodismo serio y no generaliza con el gremio.A través de un video, el presentador ofreció disculpas a la actriz: “Hace cinco años, casi seis, Lucía me demandó por daño moral, un juez ha dictado sentencia y acatando ese fallo, frente a ella, le ofrezco una disculpa por las expresiones impropias, las incorrecciones, las ofensas que hice contra ella, su persona y su imagen…Por su parte, Lucía no descarta una relación de amistad con él, mientras tanto mantienen un trato cordial. Por ahora, dijo, se encuentra enfocada en su etapa como empresaria de productos de belleza y adelantó que en la actuación viene un protagónico muy interesante, sin embargo, no dio más detalles por cuestiones de confidencialidad.