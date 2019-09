Luis Miguel, presume cabellos grises

Las Vegas.- Dicen que lo que pasa en Las Vegas se queda aquí. Sin embargo, el nuevo look de Luis Miguel ya está dando de qué hablar en otras latitudes.



Y es que desde hace unos días, “El Sol” ha presumido unas largas patillas con canas, durante sus presentaciones en el The Colosseum del hotel Caesars Palace.



Una imagen nunca antes vista en Luismi, quien el próximo abril cumplirá 50 años.



Aunque no es la primera vez que el cantante impacta con su apariencia, ya lo ha hecho con su bronceado, sus kilos de más, su falta de cabello o por su aparente estado etílico.



Su nuevo aspecto sorprendió durante el show del viernes, el segundo de los cuatro que daría como parte de las celebraciones de las Fiestas Patrias en la ahora llamada “Capital del Entretenimiento”



Además de presumir sus grises cabellos, hubo quien destacó que su rostro lucía un poco rígido, quizá a consecuencia de algún tratamiento estético.



No obstante, ni sus patillas ni las canas opacaron el espectáculo que brindó, ante las 4 mil 200 personas que acudieron.