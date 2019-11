Luis Miguel reaparece en Acapulco; luce mejor que nunca

reapareció el fin de semana en el puerto deen compañía de su novia Mollie Gould y llamó la atención su aspecto, pues se ve muy delgado, a pesar de que portaba una camisa blanca. Por Redacción DigitalEl Sol fue visto en un restaurante durante una cena, en uno de lo sitios más concurridos de la Riviera Diamante y entre las personas que quisieron una foto con él se encontraba el comediante “El Costeño” a quien le pidió que subiera la imagen a sus redes, pero que no mostrara su rostro.Ahí fue visto por la periodista Ana María Alvarado, quien dio a conocer que Luismi se ve muy bien, pues está muy delgado y fue muy amable con todas las personas que le pidieron una foto, incluso les pedía que lo dejaran cenar y luego les daba fotos, pero no le hicieron caso.Luis Miguel perdió la paciencia después de un largo rato, pues la gente no paraba de tomarle fotos y videos, se acercaban a pedirle una selfie y no lo dejaban ni comer, relató la periodista, por lo que se fue a la parte de arriba del restaurante.