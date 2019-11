Lula y Bolsonaro alistan fuerzas para un duelo por el destino de Brasil

Brasil.- El expresidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, liberado el viernes de la cárcel, y el presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro empezaron este sábado a alinear sus fuerzas para protagonizar la batalla de la opinión y del destino de Brasil.



"Amantes de la libertad y del bien, somos mayoría. No podemos cometer errores. Sin norte ni mando, hasta la mejor tropa dispara para todas partes, inclusive contra los amigos. No den munición al canalla, que momentáneamente está libre, pero cargado de culpa", tuiteó Bolsonaro por la mañana.



Lula, por su lado, realizará un mitin por la tarde en el Sindicato de los Metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo (afueras de Sao Paulo), cuna de su carrera política y lugar en el cual se entregó a la policía el 7 de abril de 2018 para empezar a cumplir su pena de prisión.



El líder del Partido de los Trabajadores (PT), de 74 años, purgaba una pena de 8 años y 10 meses por corrupción pasiva y lavado de dinero, pero fue liberado después que la corte suprema prohibiera dar inicio al cumplimiento de sentencias mientras los acusados tuviesen recursos legales disponibles.



Apenas traspasó las rejas de la sede policial de Curitiba (sur) donde había pasado 580 días, Lula denunció ante cientos de enfervorizados partidarios las políticas económicas liberales de Bolsonaro y anunció que se lanzará a "recorrer el país para discutir una salida con nuestro pueblo".



"Aparte de seguir luchando para mejorar la vida del pueblo brasileño -que está hecha una desgracia-, aparte de luchar para que esos tipos no sigan entregando el país, quiero mostrar el lado mentiroso" de las instituciones judiciales que "trabajan para criminalizar a la izquierda", declaró.



Con el actual gobierno, "el pueblo está pasando más hambre, está sin empleo, el pueblo trabaja para Uber o entregando pizzas en bicicleta", prosiguió el exmandatario (2003-2010).



Si alguna prueba de vitalidad faltara, Lula confirmó en el mitin su intención de casarse con la socióloga Rosángela da Silva, de 52 años según los medios, quien estaba a su lado y con quien se besó a pedido de la multitud.



En orden de batalla



En su arenga en Curitiba, Lula añadió que también se empeñaría en "demostrar que este país puede ser mucho mejor si tuviera un presidente que no mienta tanto en Twitter como Bolsonaro".



Bolsonaro, un adepto e las redes sociales, se abstuvo el viernes de comentar la decisión de la corte suprema, que obligará a revisar la situación de casi 5 mil presos.



La tarea de expresar la indignación incumbió a sus hijos.



"Miles de presos serán liberados (...), generarán graves consecuencias sociales y económicas internas y externas", escribió el concejal Carlos Bolsonaro.



La organización Vem Pra Rua (VPR), muy activa en las movilizaciones que en 2016 condujeron a la destitución de la presidenta de izquierda Dilma Rousseff, convocó para este sábado por la tarde a marchas en todo el país para denunciar la decisión del tribunal supremo.



El diputado Eduardo Bolsonaro salió igualmente al frente: "Día triste para el Brasil honesto, pero (...) cuanto mayor sea el obstáculo, mayor la victoria. Brasil tiene solución, vamos adelante", escribió.



La izquierda continental celebra



La liberación de Lula fue celebrada por dirigentes y gobiernos de la izquierda continental, en un momento de convulsiones políticas y sociales en muchos países de la región.



"Conmueve la fortaleza de @LulaOficial para afrontar esta persecución (...) Su entereza demuestra no solo el compromiso sino la inmensidad de ese hombre. ¡Viva #LulaLivre!", escribió el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, que había visitado a Lula en la cárcel durante la campaña.



También Cuba y Venezuela se congratularon por la noticia, al igual que el precandidato demócrata de Estados Unidos Bernie Sanders, quien recordó que durante su presidencia Lula "hizo más que nadie para reducir la pobreza y por defender a los trabajadores".