Lyn May contraerá matrimonio con un hombre 40 años menor que ella

Ciudad de México.- Fue a mediados del presente año cuando la vedette, Lyn May dio a conocer a su novio Marcos, quien es 40 años menor que ella y dedicado al canto. Cabe destacar que se ha mantenido fuera de los reflectores mediáticos, por lo tanto, el mundo del espectáculo lo conoce poco o nada.



En un principio, se creyó que era un acuerdo publicitario para despegar la carrera artística del joven, pero eso nunca ocurrió. La actriz reveló que lo conoció en Cancún, mientras ella trabajaba y él disfrutaba sus vacaciones. Desde entonces, mantuvieron contacto y Marcos se enamoró de la personalidad y encanto de May, confesando que la ve como un símbolo sexual.



Para sorpresa de muchos, en el Programa Hoy confirmaron que llevarían su relación a otro nivel, es decir, al compromiso. Dijeron frente a cámaras que se van a casar, aunque aún no tienen una fecha definida.



“Nos vamos a casar. Ya estamos comprometidos. Será en dos meses…Creo que es el 26 de noviembre… el 21 de noviembre”. Lyn May y su prometido Marcos.



Otra sospecha que tenían muchos era relacionado a la orientación sexual del cantante y rápidamente salió a despejar los rumores que lo colocaban como una persona gay. Además, confesó estar acostumbrado a esos comentarios, pues su estilo y forma de vestir incita a pensar eso, sin embargo, está seguro de su sexualidad y únicamente le causa fastidio que le digan que intenta colgarse de la fama de su prometida.



En pocas semanas, Lyn May y Marcos estarán dando el sí en el altar.