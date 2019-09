Maddox rompió silencio sobre su relación con Brad Pitt

Ha pasado menos de un mes desde que el hijo mayor de Angelina Jolie, Maddox, ingresó a la Universidad de Yonsei en Seúl, Corea del Sur. Abordado por la calle por un paparazzi, el hijo mayor de los famosos actores habló por primera vez sobre la supuesta relación tensa con su padre tras el altercado violento en un jet privado en 2016. Aquel incidente llevó a Jolie a solicitar el divorcio.En agosto, Jolie estaba tan orgullosa como siempre cuando dejó a su hijo en la universidad. Y ahora, es probable que esté igualmente impresionada con lo bien que manejó esta situación.La revista InTouch obtuvo el video de Maddox de 18 años respondiendo con tacto dos preguntas planteadas por un paparazzi que lo seguía con su cámara. Primero lo interrogó sobre si Pitt planeaba visitarlo en la universidad. "No sé sobre eso, ni qué pasará entre nosotros", respondió. Luego fue consultado sobre si el vínculo con su padre había terminado para siempre. "Pasará lo que tenga que pasar", respondió.El enfoque de las preguntas cambió a la nueva vida de Maddox en Corea del Sur. El adolescente contó que vivía en un dormitorio en la universidad, que no habla coreano (todavía) y que no es fanático del K-pop. Además, dejó bastante claro que está centrado en sus estudios académicos.A fines de agosto, Us Weekly se dio a conocer que Maddox no quería estar cerca de Pitt. Una fuente le dijo a la revista que "realmente no se ve a sí mismo como el hijo de Brad". Pitt, según otro informante al mencionado medio, aún cree que es posible un reencuentro con Maddox. "Tiene la esperanza de que a medida que su hijo crezca se acerquen nuevamente".Padre e hijo tienen una relación tensa desde la separación de la pareja de Hollywood en septiembre de 2016. Días antes de que Angelina solicitara el divorcio, el actor de Ad Astra, de 55 años, y su hijo mayor, según los informes, tuvieron un altercado en pleno vuelo en un avión privado, que provocó una investigación del Departamento de Servicios para Niños y Familias de Los Ángeles. Finalmente, el actor fue absuelto de los cargos de violencia doméstica.Y aunque la relación con su padre es casi nula, el adolescente, a quien Angelina adoptó en Camboya en 2002 y Brad legalmente lo hizo cuatro años después, sigue siendo muy cercano y gran compañero de su madre.En una entrevista reciente con Hello!, la ganadora del Oscar reflexionó sobre la maternidad ahora que sus seis hijos están creciendo. "Encuentro que mis hijos son personas fuertes pero de mente abierta", dijo Angelina a la publicación. "Trato de liderar con el ejemplo y ser amable y gentil, como lo fue mi madre, y cariñosa y tolerante. Necesitamos preparar a la próxima generación, porque están sucediendo muchas cosas en el mundo".La ex pareja aún está terminando de definir los detalles de su divorcio. Jolie mantiene la custodia física de los niños, mientras que Pitt pide a la Justicia la custodia compartida.La que fue unas de las parejas más glamourosas de Hollywood, que se casó en 2014, tiene, además, a Pax, de 15, a Zahara, de 14, a Shiloh, de 13, y a los gemelos Knox y Vivienne, de 11.