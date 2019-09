Madonna restringe uso de celular en conciertos de su nueva gira

Ciudad de México.- La cantante estadunidense Madonna arrancó su gira de conciertos titulada “Madame X Tour”, la cual se lleva a cabo en espacios reducidos con la finalidad de realizar presentaciones íntimas y tener mayor cercanía con su público, situación por la que restringió el uso de celulares mientras se desarrolla el espectáculo.



El primer concierto de la gira se realizó el pasado martes 17 de septiembre en Casa de ópera Howard Gilman en Nueva York, donde interpretó temas como God control, Dark Ballet y Medellín, los cuales pertenecen al álbum Madame X publicado el 17 de abril de 2019.



También interpretó La isla bonita, del material True Blue de 1986; Express Yourself y Like a Prayer, de 1989; además del tema Vogue, con el cual llegó al número uno de las listas de popularidad en 1990.



Previo al inicio de la gira, Madonna compartió en un comunicado oficial que los conciertos de "Madame X Tour" serían una experiencia sin teléfono, en la que no se permitiría la utilización de aparatos inteligentes que facilitaran obtener material audiovisual.



Por lo anterior, a los asistentes a los conciertos de la gira se les entregará una funda especial para que puedan guardar sus aparatos electrónicos y solo podrán acceder a ellos en los momentos en que les sea indicado.



“Cualquier persona que sea vista utilizando el teléfono celular durante la presentación será escoltada fuera del lugar”, se lee en dicho comunicado.



La gira número 11 de la cantante comprende ciudades como Nueva York, Chicago, Las Vegas, San Francisco, Los Ángeles, Boston, Filadelfia y Miami, además de una segunda etapa que se realizará del 12 de enero al 8 de marzo de 2020, en el continente europeo.