Madre de bebé lanzado al río por su padre también tiene 16 años

España.- La búsqueda de un bebé en el río Besòs, a la altura de Sant Adrià (Barcelona), se ha reanudado este jueves a primera hora. Todavía no hay rastro de la criatura de pocos días al que su padre, un joven de 16 años, arrojó al agua al verse sorprendido por un vecino cuando trataba de enterrarlo en la orilla. Hoy La Sexta ha hecho público que la madre era una menor de solo 16 años, un extremo que Mossos no confirma por ser un caso ya judicializado y afectar a menores.El progenitor confesó el martes en comisaría lo sucedido y quedó detenido y ahora el juez ha decretado su internamiento en régimen cerrado durante seis meses en un centro de menores.La Fiscalía ha considerado los hechos como un asesinato y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha optado por tomar esta medida cautelar. El joven es de origen sudamericano y reside en l’Hospitalet, hasta donde se desplazó junto a sus padres para confesar en comisaría lo que había hecho.Según ha podido saber La Vanguardia, los padres del bebé habrían llevado el embarazo en secreto . La pareja reservó el lunes una habitación en un hostal de la carretera de Collblanc de l’Hospitalet y allí ella dio a luz. Acto seguido limpiaron el dormitorio y abandonaron el lugar como si nada hubiera ocurrido. Los tres se fueron con una maleta hasta Sant Adrià de Besòs el martes y por la tarde se separaron. Lo siguiente que se sabe es que vieron al joven tirando el bebé al agua.Durante todo el día de ayer se buscó a la criatura por tierra, mar y aire. Se utilizaron unidades caninas y hasta un helicóptero para peinar los 800 metros en los que se piensa que podría estar el bebé. Hasta se rebajó el caudal del río Besòs para facilitar las tareas de búsqueda, pero no lo encontraron. Lo único que se ha hallado, por el momento, es una maleta con ropa y sangre que los agentes encontraron después de que el padre confesara lo ocurrido.Un video muestra que el joven, detenido y a disposición de la Fiscalía de Menores, se dirigió a un bar después de haber arrojado presuntamente a su bebé al río y dijo que estaba mojado porque se le había caído una pelota al río.La voz de alarma la dio un vecino de la zona que, sobre las 18:00 horas de este martes, llamó al 112 alertando de que un joven había entrado al agua con un bebé en brazos y después había salido sin él.Al mismo tiempo, el padre del ahora detenido denunció que su hijo de 16 años había desaparecido. Sin embargo, poco después volvió a ponerse en contacto con las autoridades para avisarles de que había aparecido pero que había sido amenazado de muerte.Después de recibir esta llamada, la Policía autonómica comenzó a sospechar y relacionó los dos avisos, creyendo que se puede tratar del mismo chico. Por ello, le llevaron a la comisaría, donde lograron que confesara los hechos.Ante los agentes,porque "era un hijo no deseado". Según fuentes de la investigación, la madre, también menor, habría ocultado el embarazo a su familia.Según ha podido saber laSexta, los padres del recién nacido reservaron una habitación de hostal este lunes para, presuntamente, que la menor diera a luz. El dueño de este establecimiento ha confirmado que entraron el lunes hacia las 16:00 horas sin bebé y salieron con un niño "vivo" el martes hacia las 11:00.Este hecho sorprendió al propietario del local, por lo que preguntó al joven por el pequeño y este le dijo que tenía "unas semanas". Todo apunta a que el niño nació en ese momento, aunque el propietario ha asegurado que en la habitación "no había nada de sangre" y que "solo se escucharon unos lloros durante unos minutos".