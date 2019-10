Madre de Emilio Lozoya no podrá enfrentar proceso en libertad: FGR

Ciudad de México.- >Gilda Margarita Austin y Solís, madre del ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, no podrá enfrentar su proceso en libertad una vez que se presente ante el juez de control que ordenó su captura, debido a que evadió la acción de la justicia, afirmaron funcionarios de la Fiscalía General de la República.



​Ayer, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito ratificó una suspensión definitiva que evita que la FGR pueda detenerla en este momento.



Los funcionarios de la FGR consultados por MILENIO aseguraron que la medida cautelar concedida a Margarita Austin establece una serie de obligaciones.



Por ejemplo, que comparezca ante el juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Preventivo Norte que libró la orden de captura en su contra por su probable responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita y que otorgue una garantía en efectivo por 4 mil 500 pesos.



Sin embargo, ninguna de estas condiciones las ha cumplido, pese a contar con la suspensión definitiva.



Los funcionarios federales aseguraron que la suspensión no libera a Gilda Margarita de la obligación de presentarse ante el juez de control y, una vez que lo haga, “no podrá enfrentar su proceso en libertad porque se sustrajo de la justicia mexicana convirtiéndose en prófuga”.



Los ilícitos que se le imputan a Gilda Margarita no ameritan prisión preventiva oficiosa, es decir, no son graves y se pueden enfrentar en libertad, pero como evadió la acción de la justicia, añadieron las autoridades, solicitarán la prisión preventiva justificada.



El pasado 24 de julio, la mamá del ex funcionario fue detenida en la isla de Juist, en Alemania, con base a una ficha roja emitida por Interpol.



De acuerdo con la investigación de la FGR, la mamá de Emilio Lozoya recibió el 22 de noviembre de 2012, de la empresa Tochos Holdings Limited, ligada a su familia, 185 mil dólares a una cuenta de BBVA Bancomer, de la que es beneficiario el ex director de Pemex.



El dinero fue utilizado supuestamente por Marielle Helene Eckes, esposa de Lozoya para comprar una residencia en Ixtapa, Guerrero, en un millón 900 mil dólares.



Las autoridades presumen que los 185 mil dólares forman parte de los 10.5 millones de dólares que la Constructora brasileña Odebrecht entregó a Emilio Lozoya a cambio de contratos con Petróleos Mexicanos.





