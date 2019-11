Madre denuncia influyentismo en caso de custodia de menor

, Jessica Berenice Esquivel Sánchez, denunció al titular de este espacio, Francisco Juaristi Santos, que su ex pareja Armando Villa Álvarez, mediante la intervención de una juez y el diagnóstico amañado de un psiquiatra están buscando la manera de retirarle la custodia de su hija de 7 años, Isabella.La situación se desencadenó en septiembre del 2018, después de que su hija le contará las amenazas que recibía por parteen la región carbonífera.Jessica acudió ante la PRONNIF para presentar la denuncia, donde los especialistas dictaminaron que las amenazas que denunció su hija por parte de su madrastra eran ciertas y que además también la maltrataba físicamente, por lo que interpuso una denuncia ante el ministerio público.A más de un año de que el caso es llevado por el juez civil y familiar, Jessica acusa que no hay avances, aunado a que su ex pareja y su abogado están cambiando la versión para afectarla a ella y poderle retirar la custodia de la menor.Por solicitud de la jueza que llevan el caso,, quien labora en el Hospital General de Nueva Rosita.“El determina todo lo contrario, que yo estoy mal, el dice que soy paranoica, el señor está inventando cosas, todo lo que dice es mentira, lo que quieren es quitarme a la niña y el mismo papá me lo dijo”, aseguró Jessica Esquivel.a cambio de favores sexuales.“Me dijo que era muy guapa y que el podía apoyarme si yo lo apoyaba, entonces yo le dije en que le puedo apoyar, yo detecto las miradas, el señor se me acerca. La puerta estaba cerrada y el señor intenta tocar mis piernas y yo salgo huyendo de ahí, indignada y asustada”, relató.Por lo que solicita al presidente del Tribunal Superior de Justicia , Miguel Mery Ayup, justicia y transparencia en su caso, pues señala que la agresión la sufrió dentro del ambiente paterno y es ella la que está siendo investigada.