Madre le enseña a su hijo que los hombres también menstrúan

Ciudad de México.- Los padres tienen un rol fundamental al momento de enseñar valores como el respeto y la inclusión a los niños. De ello depende cómo se relacionarán con sus las demás personas a lo largo de su vida.



Por eso, cuando Milly Bhaskar habló con su hijo acerca de la menstruación se aseguró de ser lo suficientemente incluyente, porque hay hombres trans y personas no binarias que también menstrúan.



He hablado con Eli de la menstruación desde que vio una mancha de sangre en mi pantalón hace un par de años. No usé la frase de 'las mujeres menstrúan' porque no es enteramente incluyente...



Milly también subió una hermosa foto a su perfil de Instagram con su hijo Eli sosteniendo un cartel que dice 'Algunos hombres tienen periodos. Si yo puedo entenderlo, tú también."



(El mensaje) No es insultante para las mujeres, ni las desacredita; solo abre la comunidad y la convierte en un espacio seguro para aquellos que no se identifican como mujeres pero aun así menstrúan."



Y es que la comunidad trans ya enfrenta suficientes retos diariamente como para lidiar con comentarios erróneos e hirientes sobre su cuerpo.