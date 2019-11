Madre narra final de la Copa Libertadores a su hijo ciego

Ciudad de México.- La final de la Copa Libertadores tuvo a los mejores dos aficionados del mundo. No fue la porra del Flamengo, tampoco la barra del River Plate. Los seguidores de futbol más destacados —catalogados por la propia FIFA— son Silvia Grecco y su hijo, Nikollas.



Reconocidos en los premios The Best, estos brasileños estuvieron en el estadio Monumental, un nuevo escenario para que la voz de Silvia guíe la imaginación del niño de 11 años de edad. Cada fin de semana, los Grecco no se pierden un partido del Palmeiras. Niko, quien nació ciego, es el más atento durante los 90 minutos, gracias a que su madre le narra cada detalle.



"Empezamos desde que salimos de casa. Todo el trayecto, hasta la llegada al estadio", explicó Silvia en entrevista con El Universal Deportes.



"Sentados en las butacas, le narro los detalles del ambiente. Cuando salen los jugadores a calentar, le digo la apariencia de cada uno, desde el color del cabello, si tienen o no barba".



Desde el silbatazo inicial hasta el final, a Niko no se le escapa una acción, gracias a su mamá. "El futbol ha sido un conducto que le permite a mi hijo tener contacto social".



Para el duelo de este sábado, disputado en Lima, Perú, Silvia utilizó FIEELD, el primer sistema de retransmisión deportiva a través del tacto, presentado por Banco Santander. Este aparato convierte los datos recogidos por player tracking y replica la jugada. El movimiento del balón se transmite a través del tejido elástico. El dispositivo permite seguir las acciones de los partidos, como la victoria del Flamengo (2-1) sobre el River Plate.



La rutina para el duelo más importante en Sudamérica no cambió, porque los Grecco ya han asistido a varios estadios, incluso al emblemático Maracaná, durante la Copa del Mundo de 2014. Curiosamente, Niko no se hizo fanático del Palmeiras por su mamá... fue gracias a Neymar.



"En mi familia hay de todos los equipos, y no quisimos imponerle uno a mi hijo. Fue hasta que conocimos a Neymar, quien nos comentó que cuando era niño fue aficionado del Palmeiras, a pesar de que debutó en el Santos", subrayó Silvia, sobre la fortuna de apoyar al mismo club cada fin de semana.



"Para hoy le vamos al futbol", bromea la brasileña, en conflicto interno, porque su afición al club verdao le impide apoyar a un rival nacional o argentino, como el River Plate.