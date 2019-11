Madre sufre infarto porque su hijo no entendía la tarea

"Traté de explicarle muchas veces. Pero todavía no podía responder correctamente. Empecé a enojarme y me dieron ganas de explotar", relató.

"De repente, me sentí nerviosa y sin aliento. Llamé rápido a mi esposo y le pedí que me llevara al hospital".



Una joven madre china sufrió un infarto que estuvo cerca de acabar con su vida debido al fuerte estrés que sintió al ver que su hijo no lograba entender su tarea., se encuentra muy implicada en el desarrollo académico de su hijo, por lo que cada noche le ayuda a hacer sus tareas.Sin embargo, una noche, por más que lo intentaba, el niño no lograba entender cómo resolver el problema matemático que tenía por tarea.Esta situación sembró la angustia en la madre, quien intentó explicarle a su hijo en repetidas ocasiones, pero a medida que veía que él no entendía su desesperación aumentaba.Pronto el enojo se apoderó de ella y comenzó a sentir malestar físico. Fue ahí cuando se asustó y decidió llamar a su esposo.En el hospital, el médico que la atendió le explicó a laque había sufrido un infarto de miocardo, es decir, una ataque cardiado, debido a un fuerte impacto emocional.Le explicó que de no haber acudido al nosocomio a atenderse, habría perdido la vida a causa de un paro cardíaco.Según especialistas, estas situaciones son más comunes de lo que se piensa, especialmente en madres jóvenes que se preocupan demasiado por el desempeño académico de sus hijos, lo que termina por causarles un desequilibrio emocional y estrés.Por fortuna, el incidente de la Sra. Wang no pasó a mayores, aunque se desconoce su si hijo logró terminar su tarea.Con información de Sin Chew Daily.