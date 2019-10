Madriguera Saltillo: semillero de campeones de vida

“Mi entrenamiento ha sido muy completo, no nos ha faltado nada para realizar nuestros ejercicios, las instalaciones me gustan porque son muy grandes y amplias”, dijo Lucía Fernanda.



“Son muy bonitas y son de oro, pero también es mucho esfuerzo, sudor. Me acordé por todo lo que tuve que pasar, desde mis inicios hasta llegar con estas medallas”, recordó.

“Fue un reto porque no contamos con la infraestructura adecuada para una velocista, pero para un entrenador físico no se necesita más que un metro cuadrado y las técnicas necesarias”, explicó Estrada Flores.

“No teníamos el equipo suficiente para esas dos medallas de oro, pero hizo historia porque se atrevió a correr 100, 200 y 400 metros. Todo tiene una ciencia y una lógica, y Lucía Fernanda lo aprendió a la perfección, supo manejar los tiempos y en el momento exacto sacar la casta”, expresó.

“En La Madriguera contamos con espacios deportivos donde niñas, niños y jóvenes pueden practicar diferentes disciplinas que les permitan desarrollar nuevas habilidades, estamos aquí para ellos y los apoyamos para que sus aptitudes y cualidades se forjen”, expresó.

“Trabajamos en equipo los papás, hijos y el personal, a fin de estar en una misma línea y con un objetivo claro, que es reafirmar las cualidades y aptitudes de cada uno de ellos, desde los 12 a 29 años”, dijo.



está comprometido con la niñez y juventud, en su desarrollo integral. Ante esto, las políticas públicas del gobernadortrabajan para llegar a todos los sectores, y, enfoca sus esfuerzos para preparar a estos jóvenes como campeones en todos los aspectos de la vida.El deporte es uno de esos fundamentos con los quefortalece la preparación de los jóvenes.En este aspecto, son los mismos usuarios quienes dan ejemplos de inspiración para más jóvenes que a diario se preparan enUno de estos casos de éxito lo da, joven deportista formada en La Madriguera, quien consiguió dos medallas de oro en los pasados, y quien apenas hace unos días fue notificada como ganadora delLa Madriguera, en el segundo trimesmestre del año atendió a 4 mil 103 jóvenes y adolescentes —entre ellos a Lucía Fernanda—, a quienes ofrece más de 30 actividades educativas, deportivas, culturales y servicios permanentes como psicólogo, médico, orientación, escuela para padres y dentista.Este espacio cumple suen noviembre, y desde hace varios meses albergó a Lucía Fernanda, quien mostró interés en aprender inglés y computación.Además, en este lugar se reencontró con el entrenador, con quien años atrás había trabajado.Estrada Flores inició la preparación de Lucía Fernanda en La Madriguera a pesar de ser un lugar que no cuenta con una pista especial de atletismo, pues ambos tenían el objetivo muy claro: Representar a México, pero sobre todo a Coahuila, en los Juegos Parapanamericanos, en Atletismo 100, 200 y 400 metros.La atleta, quien padece de parálisis cerebral, durante meses fue preparada por el entrenador y coordinador deportivo de La Madriguera, Estrada Flores, y supervisada por el metodólogo del INEDEC, Ernesto Torres.El entrenamiento dio frutos, y en Lima, Perú, hizo historia al traerse a Coahuila dos medallas de oro (en 100 y 400 metros).Con estos logros, Lucía Fernanda se describe como una persona muy completa en lo personal. Sin embargo, en lo deportivo le falta mucho por hacer y para ello continúa trabajando en La Madriguera, pues las siguientes paradas son Tokio y Dubái.Con este logro, Lucía Fernanda y su entrenador constataron que no es necesario contar con una pista para velocistas profesionales, pues lo que importa es el empeño y esfuerzo que se imprime a la actividad.El auditorio fue el principal espacio en donde la atleta pasó largas jornadas de entrenamiento, el objetivo era tener velocidad en las piernas y fuerza en la mente para salir avante en los Juegos de Lima.En otras ocasiones echaban mano del parque, donde se encuentran subidas y bajadas muy pronunciadas y una que otra piedra que no debe quitar la concentración del entrenamiento.Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 13 de Octubre del 2019.- La titular de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia del Estado (PRONNIF), Leticia Sánchez Campos, sigue de cerca el entrenamiento de Lucía Fernanda y de cada uno de los jovencitos que asisten a La Madriguera, para alentarlos a tener pasión en el deporte.La Procuradora indicó que por instrucciones del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís se brinda todo el apoyo a los adolescentes y jóvenes que practican alguna disciplina en las instalaciones de La Madriguera, buscando que cuenten con las herramientas necesarias para canalizar su tiempo y su energía en cosas productivas.Por su parte, la directora de La Madriguera,, indicó que el espacio siempre está a la vanguardia e innovando para brindar a los usuarios actividades de interés que los hagan sentirse a gusto y con ánimo de acudir a las instalaciones, ubicadas en el Nuevo Centro Metropolitano, en Saltillo.La directora añadió que las actividades, maestros y entrenadores cuentan con una trayectoria y currículo de trascendencia, esto permite que los chicos se apasionen por cada una de las actividades, mejorando sus relaciones con la sociedad y la familia.Hoy por hoy,está trabajando para descubrir talentos e impulsarlos con el objetivo de crearles un plan que les brinde satisfacciones y una calidad de vida adecuada, finalizó.