Maestra disfraza a sus alumnos de tamales para desfile en Culiacán

En cualquier fiesta mexicana no pueden faltar los tamales, ¿si o si? Son tan característicos que no importa si acabas de comer uno, siempre querrás otro. Por eso es que cuando a esta maestra de un colegio en Culiacán le pidieron disfrazar con sus alumnos, no se le ocurrió algo más mexicano que vestirlos de tamales.Y ojo, como la primera que tiene que poner el ejemplo es ella, lo que hizo fue disfrazarse de la vendedora. Hasta consiguió un carrito con ruedas y una olla grande para ir al frente, mientras sus estudiantes marchaban como el producto., sobre todo porque muestra a los niños contentos con sus prendas.Algunos incluso hicieron bromas acerca de si su contenido era verde, mole, de rajas o de dulce. En redes sociales sus sonrisas causaron todo tipo de comentarios yClaro, también hubo quien comentó que el riquísimo alimento no tiene nada que ver con la Revolución, aunque este argumentó fue rápidamente tumbado por otros internautas, al recordar que no hay nada más mexicano que un tamal.